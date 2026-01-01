Vince Analytics er en letvægts, selvhostet webanalyseserver bygget til enkeltpersoner og små teams, der ønsker fuld kontrol over deres besøgsdata. Den kræver ingen ekstern database, leveres som en enkelt binær fil og gemmer alt lokalt — hvilket gør den nem at drive på enhver VPS uden kompleks opsætning.

Vince er kompatibel med Plausible Analytics sporingsscripts, så du kan migrere eksisterende sider uden at ændre din frontend-kode. Den sporer sidevisninger, unikke besøgende, henvisninger og brugerdefinerede begivenheder, samtidig med at den forbliver fuldt GDPR-, CCPA- og PECR-kompatibel — ingen cookies påkrævet.