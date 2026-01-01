Installer Vince Analytics med ét klik
Privatlivsvenlig, selvhostet webanalyseplatform, der er en direkte erstatning for Google Analytics.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Vince Analytics
Vince Analytics er en letvægts, selvhostet webanalyseserver bygget til enkeltpersoner og små teams, der ønsker fuld kontrol over deres besøgsdata. Den kræver ingen ekstern database, leveres som en enkelt binær fil og gemmer alt lokalt — hvilket gør den nem at drive på enhver VPS uden kompleks opsætning.
Vince er kompatibel med Plausible Analytics sporingsscripts, så du kan migrere eksisterende sider uden at ændre din frontend-kode. Den sporer sidevisninger, unikke besøgende, henvisninger og brugerdefinerede begivenheder, samtidig med at den forbliver fuldt GDPR-, CCPA- og PECR-kompatibel — ingen cookies påkrævet.
Vigtige funktioner i Vince Analytics
Ingen cookies nødvendige
Vince sporer besøgende uden cookies eller personlige identifikatorer, og holder dit website fuldt ud i overensstemmelse med GDPR, CCPA og PECR som standard.
Plausible-kompatible scripts
Brug det samme sporingsscript, som bruges til Plausible Analytics, og peg det mod din Vince-instans – ingen frontendændringer er nødvendige ved migrering.
Nul eksterne afhængigheder
Hele platformen leveres som en enkelt binær fil med en indlejret database, så der er intet ekstra at installere, konfigurere eller vedligeholde ved siden af den.
Ubegrænset websteder og begivenheder
Tilføj så mange hjemmesider, som dine VPS-ressourcer tillader, og indsaml så mange begivenheder, som du har brug for – der er ingen kunstige planbaserede begrænsninger.
Offentlige og delte dashboards
Del analysedashboards offentligt eller via unikke adgangskodebeskyttede links, giv interessenter adgang uden at afsløre din administratorkonto.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Vince Analytics
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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