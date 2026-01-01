Firefox i Docker kører en fuldt udstyret browser på din VPS og streamer den til enhver moderne webbrowser via en webbaseret GUI. Dette giver dig et isoleret browsingmiljø, der beskytter dine lokale enheder, maskerer din hjemme-IP-adresse og lader dig opretholde en konsistent browsingprofil — komplet med bogmærker, adgangskoder og udvidelser — tilgængelig overalt i verden.

Selv-hosting af Firefox på din VPS betyder, at dine browsersessioner aldrig behandles via en kommerciel fjernskrivebordstjeneste, hvilket giver sikkerhedsforskere, privatlivsbevidste brugere og fjernteams en privat, altid tilgængelig browser under deres egen kontrol.