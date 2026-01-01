Installer Firefox med enkeltklikinstallation
Selvhostet Firefox-browser tilgængelig fra enhver enhed via en webgrænseflade, med vedvarende bogmærker, udvidelser og indstillinger.
Vælg en VPS-pakke til Firefox
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Firefox
Firefox i Docker kører en fuldt udstyret browser på din VPS og streamer den til enhver moderne webbrowser via en webbaseret GUI. Dette giver dig et isoleret browsingmiljø, der beskytter dine lokale enheder, maskerer din hjemme-IP-adresse og lader dig opretholde en konsistent browsingprofil — komplet med bogmærker, adgangskoder og udvidelser — tilgængelig overalt i verden.
Selv-hosting af Firefox på din VPS betyder, at dine browsersessioner aldrig behandles via en kommerciel fjernskrivebordstjeneste, hvilket giver sikkerhedsforskere, privatlivsbevidste brugere og fjernteams en privat, altid tilgængelig browser under deres egen kontrol.
Vigtige funktioner i Firefox
Isoleret browsermiljø
Surf fra VPS IP'en i stedet for din lokale forbindelse, beskytter dit lokale system mod webbaserede trusler og maskerer din hjemmeadresse.
Vedvarende profil
Bogmærker, historik, adgangskoder og installerede udvidelser overlever genstart af containeren, hvilket giver dig en ensartet browseroplevelse hver gang.
Adgang fra alle enheder
Åbn din browsersession i enhver moderne webbrowser – ingen softwareinstallation eller VNC-klient er nødvendig på adgangsenheden.
Udvidelsessupport
Installer enhver Firefox-tilføjelse, herunder annonceblokkere, adgangskodeadministratorer og privatlivsværktøjer, ligesom du ville gøre på en lokal Firefox-installation.
Lydstreaming
Weblyd er aktiveret som standard, så du kan afspille medier, se videoer og bruge webbaserede stemmeapplikationer via fjernsessionen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Firefox
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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