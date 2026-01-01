Invio er en hurtig, fokuseret faktureringsapplikation bygget til freelancere og små teams, der har brug for professionel fakturering uden kompleksiteten af fulde CRM-platforme. Den dækker den centrale faktureringsarbejdsgang — produktkatalogstyring, fakturering og adgangskodefri sikre links til klientadgang — i en ren, letvægtsgrænseflade, der indlæses øjeblikkeligt, selv på beskeden hardware.

Selv-hosting af Invio på din egen VPS betyder, at dine finansielle data aldrig rører en tredjepartsserver, uden gebyrer pr. faktura og uden abonnementsomkostninger. Fakturahistorik, produktkataloger og klientoptegnelser lagres i en indlejret SQLite-database på din egen infrastruktur, hvilket giver dig fuldt ejerskab over dine forretningsoptegnelser.