Udrul Invio med enkeltklikinstallation
Minimalistisk selvhostet faktureringssystem til freelancere og små teams uden abonnementsgebyrer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Invio
Invio er en hurtig, fokuseret faktureringsapplikation bygget til freelancere og små teams, der har brug for professionel fakturering uden kompleksiteten af fulde CRM-platforme. Den dækker den centrale faktureringsarbejdsgang — produktkatalogstyring, fakturering og adgangskodefri sikre links til klientadgang — i en ren, letvægtsgrænseflade, der indlæses øjeblikkeligt, selv på beskeden hardware.
Selv-hosting af Invio på din egen VPS betyder, at dine finansielle data aldrig rører en tredjepartsserver, uden gebyrer pr. faktura og uden abonnementsomkostninger. Fakturahistorik, produktkataloger og klientoptegnelser lagres i en indlejret SQLite-database på din egen infrastruktur, hvilket giver dig fuldt ejerskab over dine forretningsoptegnelser.
Vigtige funktioner i Invio
Produktkatalog
Vedligehold et katalog over tjenester og varer med kategorier, så linjeposter kan tilføjes til nye fakturaer på få sekunder med automatisk udfyldte priser og beskrivelser.
Adgangskodefri klientlinks
Del fakturaer via sikre links, som kunder kan åbne uden at oprette en konto, hvilket fjerner friktion fra betalingsgennemgangsprocessen.
Flersproget support
Komplette grænsefladeoversættelser til engelsk, tysk, hollandsk og portugisisk muliggør fakturering af internationale kunder på deres foretrukne sprog.
Ingen abonnementsgebyrer
Selvhosting eliminerer tilbagevendende SaaS-omkostninger – betal kun for de VPS-ressourcer, du allerede bruger, uden pris pr. faktura eller pr. bruger.
Letvægtsarkitektur
SQLite-baseret lagring uden en separat databasetjeneste holder implementeringen enkel og ressourceforbruget minimalt på VPS-planer på begynderniveau.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Invio
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.