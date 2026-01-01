Installer iTop med 1-klik installation.
Open source ITSM-platform og CMDB til styring af IT-tjenester, infrastruktur og support-arbejdsgange.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med iTop
iTop (IT Operations Portal) er en fuldt open source, webbaseret IT Service Management-platform bygget op omkring ITIL's best practices. Den kombinerer en kraftfuld Configuration Management Database med helpdesk-, incident-, problem-, change- og service management-moduler — alt sammen i én selvhostet applikation.
I modsætning til SaaS ITSM-værktøjer, der opkræver betaling per agent, giver selvhosting af iTop på din egen VPS dit IT-team fuld kontrol over dine data, tilpasning og integrationer. Du kan udvide iTop via tilføjelser fra iTop Hub for at skræddersy den til dine specifikke operationelle arbejdsgange.
Vigtige funktioner i iTop
Integreret CMDB
Spor alle IT-aktiver og deres relationer i en fuldt tilpasselig database med grafisk konsekvensanalyse.
Incident og helpdesk
Håndter supportbilletter med SLA-sporing, brugernotifikationer og fuldt revisionsspor for hver udført handling.
Forandringsledelse
Planlæg og godkend ændringer med strukturerede arbejdsgange, der holder dit IT-miljø stabilt og sporbart.
Servicekatalog
Definer og administrer servicetilbud, kontrakter og SLA-mål på tværs af hele din IT-organisation.
Udvidelig via udvidelser
Udvid iTop med fællesskabs- og kommercielle udvidelser fra iTop Hub uden at ændre kernekoden.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre iTop
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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