iTop (IT Operations Portal) er en fuldt open source, webbaseret IT Service Management-platform bygget op omkring ITIL's best practices. Den kombinerer en kraftfuld Configuration Management Database med helpdesk-, incident-, problem-, change- og service management-moduler — alt sammen i én selvhostet applikation.

I modsætning til SaaS ITSM-værktøjer, der opkræver betaling per agent, giver selvhosting af iTop på din egen VPS dit IT-team fuld kontrol over dine data, tilpasning og integrationer. Du kan udvide iTop via tilføjelser fra iTop Hub for at skræddersy den til dine specifikke operationelle arbejdsgange.