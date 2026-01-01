Udrul Mylar3 installation med ét klik
Selvhostet tegneseriedownloader og biblioteksmanager, der automatiserer sporing af nye udgivelser på tværs af NZB- og torrentkilder.
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Hvad du kan bygge med Mylar3
Mylar3 er den aktivt vedligeholdte Python 3-fork af Mylar — en automatiseret tegneseriedownloader og biblioteksadministrator, der overvåger serier, sætter nye udgivelser i kø, når de udkommer, overfører downloads til din eksisterende klient og efterbehandler de resulterende CBR/CBZ-filer til et rent bibliotek. Den kommunikerer med SABnzbd, NZBGet og en lang række torrentklienter, herunder qBittorrent, Transmission, Deluge og rTorrent.
Selv-hosting af Mylar3 på din egen VPS holder din læseliste, overvågningskø og downloadklientlegitimationsoplysninger inden for din infrastruktur i stedet for en SaaS-tjeneste. Kombineret med en tegneserielæser som Komga eller Kavita bliver implementeringen en personlig Plex-lignende stak til tegneserier — der automatisk henter nye udgivelser ind i et bibliotek, som mobile og desktoplæsere kan forbruge hvor som helst fra.
Vigtige funktioner i Mylar3
Huskelister til serier
Spor igangværende serier, enkeltudgivelser, historieforløb og enkeltstående udgivelser, så nye udgivelser automatisk sættes i kø i det øjeblik, de er tilgængelige.
NZB og torrentklienter
Overfør downloads til SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent og andre klienter via deres standard API'er.
Indekseringsintegrationer
Søg på tværs af Newznab/Torznab-indekserere, offentlige DDL-udbydere og konfigurerbare RSS-feeds for at finde hvert sporet problem.
Biblioteksefterbehandling
Omdøber, flytter og tagger downloadede filer ind i en ren mappestruktur (CBR/CBZ) egnet til Komga, Kavita, ComicRack og andre.
ComicVine metadata
Henter forsidebilleder, udgavenummerering og udgivermetadata fra ComicVine, så biblioteket forbliver konsistent og veltagget.
Baggrundsplanlægger
Udfører kontinuerlige planlagte kontroller for nye problemer, manglende backfill og omdøbningsopgaver, så biblioteket opdateres uden manuel indgriben.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mylar3
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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