Mylar3 er den aktivt vedligeholdte Python 3-fork af Mylar — en automatiseret tegneseriedownloader og biblioteksadministrator, der overvåger serier, sætter nye udgivelser i kø, når de udkommer, overfører downloads til din eksisterende klient og efterbehandler de resulterende CBR/CBZ-filer til et rent bibliotek. Den kommunikerer med SABnzbd, NZBGet og en lang række torrentklienter, herunder qBittorrent, Transmission, Deluge og rTorrent.

Selv-hosting af Mylar3 på din egen VPS holder din læseliste, overvågningskø og downloadklientlegitimationsoplysninger inden for din infrastruktur i stedet for en SaaS-tjeneste. Kombineret med en tegneserielæser som Komga eller Kavita bliver implementeringen en personlig Plex-lignende stak til tegneserier — der automatisk henter nye udgivelser ind i et bibliotek, som mobile og desktoplæsere kan forbruge hvor som helst fra.