LibreSpeed er en letvægts, open source HTML5 hastighedstest, der måler download, upload, ping og jitter direkte i browseren. I modsætning til kommercielle hastighedstestsider kører den udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer, så du kan udgive en privat hastighedstest for dit team, din internetudbyder eller dine kunder uden at sende trafik gennem tredjeparts måleservere.

Selv-hosting af LibreSpeed på en VPS giver dig nøjagtige, gentagelige målinger mod en server, du stoler på, med en resultatdatabase per test, der lader dig sammenligne forbindelseskvalitet over tid. Tests fungerer på enhver moderne desktop- eller mobilbrowser uden installationstrin og uden klientapp.