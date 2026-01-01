Checkcle er en full-stack overvågningsplatform, der giver DevOps-teams og systemadministratorer samlet overblik over hjemmesider, API'er, servere og SSL-certifikater fra et enkelt selvhostet dashboard. Den overvåger HTTP-, TCP-, DNS- og ping-slutpunkter samt Linux- og Windows-servermålinger — CPU, RAM, disk og netværk — alt sammen i realtid.

I modsætning til SaaS-overvågningsværktøjer, der opkræver betaling pr. monitor eller pr. bruger, betyder selvhosting af Checkcle på din egen VPS ubegrænsede monitorer, fuldt dataejerskab og ingen tilbagevendende gebyrer. Offentlige statussider og flerkanalsalarmering via Telegram, Slack, Discord, e-mail og Matrix holder dit team og dine brugere informeret, når hændelser opstår.