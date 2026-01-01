Udrul Checkcle med enkeltklikinstallation.
Open source realtidsovervågningsplatform til oppetid, infrastruktur og SSL-sporing med offentlige statussider.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Checkcle
Checkcle er en full-stack overvågningsplatform, der giver DevOps-teams og systemadministratorer samlet overblik over hjemmesider, API'er, servere og SSL-certifikater fra et enkelt selvhostet dashboard. Den overvåger HTTP-, TCP-, DNS- og ping-slutpunkter samt Linux- og Windows-servermålinger — CPU, RAM, disk og netværk — alt sammen i realtid.
I modsætning til SaaS-overvågningsværktøjer, der opkræver betaling pr. monitor eller pr. bruger, betyder selvhosting af Checkcle på din egen VPS ubegrænsede monitorer, fuldt dataejerskab og ingen tilbagevendende gebyrer. Offentlige statussider og flerkanalsalarmering via Telegram, Slack, Discord, e-mail og Matrix holder dit team og dine brugere informeret, når hændelser opstår.
Vigtige funktioner i Checkcle
Oppetidsovervågning
Overvåg HTTP-, TCP-, DNS- og ping-slutpunkter med konfigurerbare intervaller, sporing af svartid og øjeblikkelige nedetidsadvarsler.
Serverinfrastrukturmålinger
Spor CPU-, RAM-, disk- og netværksforbrug på Linux- og Windows-servere via en letvægts én-linjes agentinstallation.
SSL og Domænesporing
Overvåg udløb af SSL-certifikater og domænestatus for at forhindre uventede nedbrud fra udløbne eller forkert konfigurerede certifikater.
Offentlige Statussider
Del live driftsstatus med brugere og interessenter via tilpasselige offentligt tilgængelige statussider.
Multikanalalarmering
Send hændelsesmeddelelser til Telegram, Slack, Discord, e-mail og Matrix med tilpasselige advarselsskabeloner.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Checkcle
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.