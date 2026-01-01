Odysseus er et open source AI-arbejdsområde, der placerer de chat-, agent-, research- og skriveværktøjer, du ville forvente fra ChatGPT eller Claude, på din egen server. Det samler vedvarende chat med enhver lokal eller API-model, en agent-runtime bygget på opencode, dyb flertrinsforskning, en model-kogebog med hardware-bevidste anbefalinger, plus en dokumenteditor, Noter, Opgaver, CalDAV-kalender og en IMAP/SMTP-indbakke med AI-sortering.

Selv-hosting af Odysseus på din VPS holder hver samtale, hvert dokument, hver indlejring og hver e-mail udelukkende på din egen infrastruktur. Du medbringer dine egne API-nøgler til OpenAI, OpenRouter eller ethvert kompatibelt slutpunkt, mens vedvarende hukommelse og færdigheder udvikler sig over tid uden gebyrer pr. sæde eller leverandørlåsning.