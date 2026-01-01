Installer Odysseus med enkeltklikinstallation.
Selvhostet AI-arbejdsområde til chat, agenter, dybdegående research, hukommelse, dokumenter og e-mail – alt kørende på din egen VPS.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Odysseus
Odysseus er et open source AI-arbejdsområde, der placerer de chat-, agent-, research- og skriveværktøjer, du ville forvente fra ChatGPT eller Claude, på din egen server. Det samler vedvarende chat med enhver lokal eller API-model, en agent-runtime bygget på opencode, dyb flertrinsforskning, en model-kogebog med hardware-bevidste anbefalinger, plus en dokumenteditor, Noter, Opgaver, CalDAV-kalender og en IMAP/SMTP-indbakke med AI-sortering.
Selv-hosting af Odysseus på din VPS holder hver samtale, hvert dokument, hver indlejring og hver e-mail udelukkende på din egen infrastruktur. Du medbringer dine egne API-nøgler til OpenAI, OpenRouter eller ethvert kompatibelt slutpunkt, mens vedvarende hukommelse og færdigheder udvikler sig over tid uden gebyrer pr. sæde eller leverandørlåsning.
Vigtige funktioner i Odysseus
Chat med enhver model
Forbind vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, eller ethvert OpenAI-kompatibelt slutpunkt fra én samlet chatgrænseflade.
Agentruntime
En opencode-baseret agent leveres med MCP-, web-, fil-, shell-, færdigheds- og hukommelsesværktøjer, så den kan udføre hele opgaver fra start til slut.
Dybforskning
Flertrinsundersøgelser indsamler, læser og syntetiserer kilder til en visuel rapport, som du kan gennemse og eksportere.
Modelkogebog
Scanner tilgængelig hardware, anbefaler GGUF-, FP8- og AWQ-modeller, der faktisk passer, downloader og serverer dem derefter med ét klik.
Vedvarende hukommelse og færdigheder
ChromaDB-understøttet vektor- og nøgleordshentning giver agenten langtidshukommelse og genanvendelige færdigheder, der overlever genstarter.
Dokumenter, Noter og Mail
Multi-fane markdown-editor, noter, opgaver, CalDAV-kalender og IMAP/SMTP-indbakke med AI-sortering i ét arbejdsområde.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Odysseus
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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