FusionDirectory er en open source-applikation til identitets- og adgangsstyring, der omdanner en standard LDAP-mappe til en håndterbar platform for brugere, grupper, mailkonti, Samba-shares, Kerberos-principals og snesevis af andre systemtjenester. I stedet for at skrive ldif-filer eller bruge ldapsearch fra kommandolinjen, arbejder administratorer i en web-brugerflade, der forstår skemaerne for de tjenester, de opretter forbindelse til.

Selv-hosting af FusionDirectory på en VPS holder mappen – systemet til registrering af hver konto på dit netværk – fuldstændig under din kontrol. Denne implementering samler en OpenLDAP-backend, der er forudindlæst med de nødvendige FusionDirectory-skemaer, så web-brugerfladen og den mappe, den administrerer, kommer op sammen som en enkelt applikationsstak.