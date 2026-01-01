Installer FusionDirectory med et-klik-installation
Webbaseret identitetsstyring til LDAP, Samba, Kerberos, mail, DNS, DHCP og SSH-nøgleadministration.
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Hvad du kan bygge med FusionDirectory
FusionDirectory er en open source-applikation til identitets- og adgangsstyring, der omdanner en standard LDAP-mappe til en håndterbar platform for brugere, grupper, mailkonti, Samba-shares, Kerberos-principals og snesevis af andre systemtjenester. I stedet for at skrive ldif-filer eller bruge ldapsearch fra kommandolinjen, arbejder administratorer i en web-brugerflade, der forstår skemaerne for de tjenester, de opretter forbindelse til.
Selv-hosting af FusionDirectory på en VPS holder mappen – systemet til registrering af hver konto på dit netværk – fuldstændig under din kontrol. Denne implementering samler en OpenLDAP-backend, der er forudindlæst med de nødvendige FusionDirectory-skemaer, så web-brugerfladen og den mappe, den administrerer, kommer op sammen som en enkelt applikationsstak.
Vigtige funktioner i FusionDirectory
Webbaseret LDAP-administration
Administrer brugere, grupper, organisationsenheder og ACL'er i en browser uden at skrive ldif-filer eller køre ldapadd fra en terminal.
Samba og Kerberos
Opret Samba-fildelingskonti og Kerberos-principals direkte fra brugeroptegnelser, og hold Windows-netværk og SSO synkroniseret med kataloget.
Pluginarkitektur
Udvid kataloget med valgfri moduler til mail, DNS, DHCP, SSH-nøgler, sudo-regler, certifikater og adgangskodepolitikker — aktiver kun dem, du har brug for.
Medfølgende OpenLDAP
Leveres med en OpenLDAP-backend forudindlæst med FusionDirectory-skemaer, så biblioteket er klar til at administrere umiddelbart efter implementering.
Revisionsspor
Indbygget revisionsplugin registrerer hver mappeændring med hvem, hvad og hvornår, hvilket understøtter overholdelsesgennemgange og kriminaltekniske undersøgelser.
Adgangskodepolitikstyring
Konfigurer adgangskodekompleksitet, udløb og udelukkelsesregler via brugerfladen, og anvend dem på tværs af brugergrupper fra en enkelt skærm.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FusionDirectory
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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