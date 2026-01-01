Appsmith er en førende open source low-code-platform, der lader udviklere bygge tilpassede interne værktøjer, adminpaneler og dashboards på timer frem for uger. Et træk-og-slip-widgetbibliotek, native forbindelser til mere end 25 databaser og fuld JavaScript-understøttelse af forretningslogik betyder, at du kan levere fungerende applikationer uden at bygge et frontend fra bunden eller vente på ingeniørcyklusser.

Selv-hosting af Appsmith på din VPS holder databaselegitimationsoplysninger, API-nøgler og følsomme forretningsdata fuldstændigt inden for din infrastruktur. Der er ingen pr. bruger-gebyrer, ingen data, der forlader dit netværk, og fuld kontrol over adgangspolitikker, sikkerhedskopieringsstrategier og skalering, efterhånden som din interne værktøjsportefølje vokser.