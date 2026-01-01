Udrul Appsmith med enkeltklikinstallation.
Open source low-code-platform til at bygge interne værktøjer, adminpaneler og dashboards med træk-og-slip-hastighed.
Vælg en VPS-pakke til Appsmith
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Appsmith
Appsmith er en førende open source low-code-platform, der lader udviklere bygge tilpassede interne værktøjer, adminpaneler og dashboards på timer frem for uger. Et træk-og-slip-widgetbibliotek, native forbindelser til mere end 25 databaser og fuld JavaScript-understøttelse af forretningslogik betyder, at du kan levere fungerende applikationer uden at bygge et frontend fra bunden eller vente på ingeniørcyklusser.
Selv-hosting af Appsmith på din VPS holder databaselegitimationsoplysninger, API-nøgler og følsomme forretningsdata fuldstændigt inden for din infrastruktur. Der er ingen pr. bruger-gebyrer, ingen data, der forlader dit netværk, og fuld kontrol over adgangspolitikker, sikkerhedskopieringsstrategier og skalering, efterhånden som din interne værktøjsportefølje vokser.
Vigtige funktioner i Appsmith
Visuel Træk-og-slip-bygger
Saml interfaces fra 45+ forudbyggede widgets, herunder tabeller, diagrammer, formularer og kort, så udviklere kan producere polerede interne værktøjer uden at skrive frontend-kode.
25+ Databaseforbindelser
Opret forbindelse direkte til PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch og mere, samt enhver REST- eller GraphQL-API, hvilket giver dig direkte adgang til hele din datastak fra én enkelt platform.
JavaScript Businesslogik
Skriv brugerdefineret JavaScript sammen med visuelle komponenter for at håndtere komplekse datatransformationer, betinget logik og flertrinsarbejdsgange, som no-code værktøjer ikke kan udtrykke.
Git-baseret versionskontrol
Spor ændringer til applikationskode i Git, hvilket muliggør kodegennemgange, tilbagerulninger og arbejdsgange for kollaborativ udvikling, der bringer softwareudviklingsdisciplin til interne værktøjer.
Rollebaseret adgangskontrol
Tildel detaljerede tilladelser på applikations-, side- og widgetniveau, så de rette personer kan se eller redigere hvert værktøj uden at eksponere følsomme operationer for hele organisationen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Appsmith
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.