Pydio Cells er en selvhostet platform for indholdssamarbejde — den moderne efterfølger til PydioShare. Den kombinerer sikker fildeling, teamarbejdsområder, generering af offentlige links, forhåndsvisning af dokumenter i browseren og detaljeret adgangskontrol bag en hurtig Go-baseret backend og en poleret webgrænseflade, der konkurrerer direkte med kommercielle tilbud som Box, Dropbox Business og SharePoint.

Selvhosting af Pydio Cells på en VPS holder dine følsomme dokumenter, teamarbejdsområder og eksterne delingslinks fuldstændig under din kontrol, uden brugergebyrer, uden lagerbegrænsninger og uden en tredjepartsplatform, der kan ændre vilkår eller priser når som helst.