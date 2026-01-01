Implementer Pydio Cells med etklikinstallation
Selvhostet fildeling og dokumentsamarbejdsplatform med teamarbejdsområder, offentlige links og en moderne webbrugerflade.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Pydio Cells
Pydio Cells er en selvhostet platform for indholdssamarbejde — den moderne efterfølger til PydioShare. Den kombinerer sikker fildeling, teamarbejdsområder, generering af offentlige links, forhåndsvisning af dokumenter i browseren og detaljeret adgangskontrol bag en hurtig Go-baseret backend og en poleret webgrænseflade, der konkurrerer direkte med kommercielle tilbud som Box, Dropbox Business og SharePoint.
Selvhosting af Pydio Cells på en VPS holder dine følsomme dokumenter, teamarbejdsområder og eksterne delingslinks fuldstændig under din kontrol, uden brugergebyrer, uden lagerbegrænsninger og uden en tredjepartsplatform, der kan ændre vilkår eller priser når som helst.
Vigtige funktioner i Pydio Cells
Teamarbejdsområder og roller
Opret team-arbejdsområder med finkornet rollebaseret adgangskontrol, så de rette personer ser de rette mapper uden manuel tilladelseshåndtering.
Offentlige delingslinks
Generer delbare download- eller uploadlinks med valgfri adgangskoder, udløbsdatoer og downloadgrænser – perfekt til at sende filer til eksterne klienter.
Browserbaseret filforhåndsvisning
Forhåndsvis PDF'er, billeder, videoer, lyd og Office-dokumenter direkte i browseren uden først at downloade eller installere indbyggede fremvisere.
WebDAV- og S3-adgang
Opret forbindelse fra desktopsynkroniseringsklienter, mobilapps og S3-kompatible værktøjer, så det samme indhold findes på tværs af alle arbejdsgange.
Aktivitetsfeeds og søgning
Arbejdsområde-specifikke aktivitetsstrømme og fuldtekstsøgning på tværs af dokumenter hjælper teams med at holde styr på, hvad der er ændret, og finde indhold hurtigt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Pydio Cells
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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