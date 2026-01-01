Udrul Matrix Conduit med étklikinstallation
Letvægts Rust-baseret Matrix hjemmeserver til sikker, fødereret chat med minimalt ressourceforbrug.
Vælg en VPS-pakke til Matrix Conduit
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Matrix Conduit
Matrix Conduit er en simpel, hurtig og pålidelig Matrix homeserver skrevet i Rust. Designet som et letvægtsalternativ til Synapse, leveres den som en enkelt binær fil med en indlejret RocksDB-database, hvilket fjerner behovet for PostgreSQL eller andre eksterne tjenester og dramatisk sænker ressourceforbruget, der kræves for at køre din egen chatserver.
Selv-hosting af Conduit på en VPS giver dig fuldt ejerskab over meddelelseshistorik, medier og krypteringsnøgler, samtidig med at den stadig federerer med det globale Matrix-netværk. End-to-end-kryptering er aktiveret som standard, og enhver standard Matrix-klient som Element, FluffyChat eller Cinny forbinder ud af boksen, så dit fællesskab fortsætter med at bruge de værktøjer, det allerede kender.
Vigtige funktioner i Matrix Conduit
Lille fodaftryk
Enkelt Rust-binær med et indlejret RocksDB-lager kører komfortabelt på små VPS-abonnementer, hvor Synapse ville kæmpe.
End-to-end-kryptering
Private rum og direkte beskeder er krypterede som standard, så beskedindhold forbliver ulæseligt for alle andre end modtagerne.
Matrix føderation
Forbind med brugere på enhver anden Matrix-hjemmeserver verden over via den åbne Matrix-protokol og føderationsnetværket.
Ingen ekstern database
Lagrer alle data i en indlejret RocksDB-instans, hvilket eliminerer kompleksiteten ved PostgreSQL-opsætning, -tuning og -backup.
Understøttede standardklienter
Fungerer med Element, FluffyChat, Cinny, Nheko og enhver anden klient, der taler Matrix klient-server API'et.
Registreringstokenkontrol
Spær oprettelse af nye konti bag et delt hemmeligt token, så kun personer, du inviterer, kan tilmelde sig på din server.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Matrix Conduit
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.