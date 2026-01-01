Matrix Conduit er en simpel, hurtig og pålidelig Matrix homeserver skrevet i Rust. Designet som et letvægtsalternativ til Synapse, leveres den som en enkelt binær fil med en indlejret RocksDB-database, hvilket fjerner behovet for PostgreSQL eller andre eksterne tjenester og dramatisk sænker ressourceforbruget, der kræves for at køre din egen chatserver.

Selv-hosting af Conduit på en VPS giver dig fuldt ejerskab over meddelelseshistorik, medier og krypteringsnøgler, samtidig med at den stadig federerer med det globale Matrix-netværk. End-to-end-kryptering er aktiveret som standard, og enhver standard Matrix-klient som Element, FluffyChat eller Cinny forbinder ud af boksen, så dit fællesskab fortsætter med at bruge de værktøjer, det allerede kender.