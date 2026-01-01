Udrul Prefect med et-klik-installation.
Moderne Python-native platform til orkestrering af workflows, til opbygning, planlægning og overvågning af datapiplines og automatiseringsopgaver.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Prefect
Prefect lader dig omdanne enhver Python-funktion til et planlagt, observerbart og automatisk genforsøgt workflow med blot en decorator. I modsætning til YAML-tunge orkestreringsværktøjer bevarer Prefect workflows som almindelig Python-kode – testbar, versionsstyret og implementerbar som ethvert andet modul. Den inkluderede brugerflade viser eksekveringsstatus i realtid, logs og historik på opgaveniveau for hver kørsel.
Selv-hosting af Prefect på din VPS eliminerer cloud-eksekveringsgebyrer, giver dig ubegrænsede workflowkørsler til en fast infrastrukturpris og holder følsomme pipelinedata – legitimationsoplysninger, forespørgselsresultater, logs – udelukkende på din egen infrastruktur uden vendor lock-in.
Vigtige funktioner i Prefect
Python-baserede arbejdsgange
Dekorer enhver Python-funktion med
@flow eller
@task for at få planlægning, genforsøg, caching og observerbarhed — ingen proprietær DSL at lære.
Automatiske genforsøg
Konfigurer eksponentiel backoff og tilpasset genforsøgslogik pr. opgave, så midlertidige fejl i API'er, databaser eller netværkskald genoprettes uden manuel indgriben.
Realtidsovervågning
Den indbyggede brugerflade viser live opgavestatus, udførelseslogfiler og kørselshistorik, så du altid ved, hvad der kører, hvad der mislykkedes, og hvorfor.
Fleksibel planlægning
Cron-udtryk, intervaludløsere og hændelsesdrevne implementeringer lader dig køre pipelines efter enhver tidsplan eller som reaktion på eksterne hændelser.
Arbejdspuljer og Arbejdere
Distribuer flowudførelse på tværs af flere arbejderprocesser eller maskiner, og skaler beregningskapaciteten uafhængigt af orkestreringsserveren.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Prefect
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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