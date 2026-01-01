Prefect lader dig omdanne enhver Python-funktion til et planlagt, observerbart og automatisk genforsøgt workflow med blot en decorator. I modsætning til YAML-tunge orkestreringsværktøjer bevarer Prefect workflows som almindelig Python-kode – testbar, versionsstyret og implementerbar som ethvert andet modul. Den inkluderede brugerflade viser eksekveringsstatus i realtid, logs og historik på opgaveniveau for hver kørsel.

Selv-hosting af Prefect på din VPS eliminerer cloud-eksekveringsgebyrer, giver dig ubegrænsede workflowkørsler til en fast infrastrukturpris og holder følsomme pipelinedata – legitimationsoplysninger, forespørgselsresultater, logs – udelukkende på din egen infrastruktur uden vendor lock-in.