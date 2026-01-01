Big-AGI er et open source AI-arbejdsområde bygget til professionelle, der har brug for seriøs kontrol over deres AI-interaktioner. Tilslut dine egne API-nøgler til OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral og 15+ andre udbydere for at få adgang til over 500 modeller fra en enkelt grænseflade — uden mellemmandsavance og uden platformabonnementgebyrer ud over det, du betaler dine udbydere direkte.

Dets signaturfunktion Beam kører den samme prompt på tværs af flere modeller samtidigt og fletter intelligent de bedste svar sammen, hvilket reducerer hallucinationer markant ved opgaver med høj risiko. Selv-hosting på din egen VPS holder hver samtale og API-nøgle fuldstændig privat, med valgfri HTTP Basic Auth for at sikre teamadgang.