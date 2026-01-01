Udrul Big-AGI i énkliksinstallation.
Professionelt AI-arbejdsområde med flere modeller, der understøtter 500+ modeller fra 20+ udbydere med indbygget parallel model-sammenligning.
Vælg en VPS-pakke til Big-AGI
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Big-AGI
Big-AGI er et open source AI-arbejdsområde bygget til professionelle, der har brug for seriøs kontrol over deres AI-interaktioner. Tilslut dine egne API-nøgler til OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral og 15+ andre udbydere for at få adgang til over 500 modeller fra en enkelt grænseflade — uden mellemmandsavance og uden platformabonnementgebyrer ud over det, du betaler dine udbydere direkte.
Dets signaturfunktion Beam kører den samme prompt på tværs af flere modeller samtidigt og fletter intelligent de bedste svar sammen, hvilket reducerer hallucinationer markant ved opgaver med høj risiko. Selv-hosting på din egen VPS holder hver samtale og API-nøgle fuldstændig privat, med valgfri HTTP Basic Auth for at sikre teamadgang.
Vigtige funktioner i Big-AGI
Beam Multimodel
Kør enhver prompt på tværs af flere AI-modeller parallelt, og flet de bedste svar sammen – hvilket reducerer hallucinationer ved komplekse opgaver eller højrisikoopgaver.
500+ Modeller
Forbind OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter og 15+ andre udbydere via én grænseflade ved at bruge dine egne API-nøgler.
Lokal-først privatliv
Samtaler og indstillinger gemmes i browseren, ikke på serveren – dine data forlader aldrig din egen infrastruktur.
Websøgning og Citater
Søg på nettet i enhver chat og modtag svar med kildehenvisninger, drevet af Google Custom Search eller andre konfigurerede udbydere.
Adgangskontrol
Beskyt din selvhostede instans med HTTP Basic Auth, så kun autoriserede brugere kan få adgang til dine API-nøgler og samtalehistorik.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Big-AGI
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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