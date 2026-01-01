Implementer Reiverr med enkeltklikinstallation
Samlet TV-venlig grænseflade til Jellyfin, TMDB, Sonarr og Radarr, der erstatter opdagelse i Overseerr-stil.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Reiverr
Reiverr er en open source-frontend, der kombinerer medieopdagelse, anmodning og afspilning i én enkelt tv-venlig grænseflade. I stedet for at hoppe mellem Jellyfin, TMDB, Sonarr og Radarr kan brugere gennemse populære titler, få personlige anbefalinger, anmode om manglende indhold og streame det, der allerede er i deres bibliotek – alt sammen fra én app, der er optimeret til fjernbetjeninger og 10-fods brugerflader.
Selv-hosting af Reiverr på din egen VPS holder hver tilsluttet API-nøgle, visningshistorik og anmodningslog under din kontrol. Den plugin-baserede arkitektur lader dig tilføje nye streamingkilder uden at ændre kernen, og den samme backend kan drive både webappen og en native build på Samsung Tizen smart-tv'er.
Vigtige funktioner i Reiverr
TMDB Opdagelse
Gennemse populære film og serier, personlige anbefalinger, rollebesætning, bedømmelser og trailere drevet af The Movie Database.
Jellyfin-afspilning
Stream indhold, der allerede er i dit Jellyfin-bibliotek, direkte i Reiverr uden at skifte apps eller sessioner.
Sonarr og Radarr Anmodninger
Send manglende titler direkte til Sonarr eller Radarr til automatisk download og biblioteksimport uden at åbne nogen af brugerfladerne.
TV-første brugerflade
Fjernbetjeningsvenlig navigation, stor typografi og fokushighlighting, designet fra bunden til smart-tv'er og set-top-bokse.
Pluginarkitektur
Læg yderligere afspilnings- eller kildeplugins i den monterede pluginsmappe for at udvide Reiverr uden at genopbygge billedet.
Tizen Smart TV Build
Par den hostede backend med den officielle Tizen-build for at installere Reiverr som en indbygget app på Samsung smart-tv'er.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Reiverr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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