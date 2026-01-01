Reiverr er en open source-frontend, der kombinerer medieopdagelse, anmodning og afspilning i én enkelt tv-venlig grænseflade. I stedet for at hoppe mellem Jellyfin, TMDB, Sonarr og Radarr kan brugere gennemse populære titler, få personlige anbefalinger, anmode om manglende indhold og streame det, der allerede er i deres bibliotek – alt sammen fra én app, der er optimeret til fjernbetjeninger og 10-fods brugerflader.

Selv-hosting af Reiverr på din egen VPS holder hver tilsluttet API-nøgle, visningshistorik og anmodningslog under din kontrol. Den plugin-baserede arkitektur lader dig tilføje nye streamingkilder uden at ændre kernen, og den samme backend kan drive både webappen og en native build på Samsung Tizen smart-tv'er.