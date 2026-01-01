Op til 70% rabat på Statistics for Strava

Udrul statistik til Strava med enkeltklikinstallation

Selvhostet personligt sportsanalyse-dashboard, der omdanner dine Strava-aktiviteter til detaljerede statistikker, diagrammer og varmekort.

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Udrul statistik til Strava med enkeltklikinstallation

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40,99kr./md.
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50 GB NVMe-diskplads
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Mest populære
63% rabat
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59,99kr./md.
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Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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100 GB NVMe-diskplads
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70% rabat
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268,99kr.
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Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
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Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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400 GB NVMe-diskplads
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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Statistics for Strava

Statistik for Strava er et selvhostet analysedashboard, der henter din komplette Strava-aktivitetshistorik og præsenterer den som interaktive diagrammer, geografiske varmekort, rapporter over udstyrsbrug, segmentanalyse og årsgennemgange — alt sammen gemt lokalt på din egen server. I modsætning til den officielle Strava-app mister den aldrig historiske data bag en betalingsmur og giver dig fuldt ejerskab over dine atletiske optegnelser.

Opsætningen kræver en Strava API-applikation (gratis at oprette) og et engangs OAuth-autorisationsflow for at generere et opdateringstoken. Når den er forbundet, importerer baggrundsdæmonen automatisk nye aktiviteter og holder dit dashboard opdateret. En Strava-konto er påkrævet for at bruge denne applikation.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Statistics for Strava

Aktivitetsanalysedashboard

Omfattende statistik med interaktive diagrammer, der dækker totaler, tendenser, personlige rekorder og træningsbelastning på tværs af alle aktivitetstyper.

Geografisk varmekort

Visualiser aktivitetshotspots på et geografisk varmekort, der viser alle registrerede ruter for at afsløre dine foretrukne træningsområder.

Gear og Vedligeholdelsessporing

Overvåg distance og brugstimer for cykler, sko og udstyr med vedligeholdelsesplanlægning for at vide, hvornår udstyret skal serviceres.

Segmenthistorik og indsats

Gennemse alle dine Strava-segmentindsatser, personlige rekorder og progression over tid for hvert segment, du har cyklet eller løbet.

Strava Tilbageblik

En årlig oplevelse, der opsummerer året og fremhæver dine største præstationer, længste aktiviteter og fitnessmilepæle for året.

AI-træningsassistent

Valgfri AI-drevet analyse af dine træningsdata med indsigt og forslag, kan forbindes til OpenAI, Anthropic eller en lokal Ollama-model.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Statistics for Strava

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Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

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Anbefalet serverplacering:

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