Statistik for Strava er et selvhostet analysedashboard, der henter din komplette Strava-aktivitetshistorik og præsenterer den som interaktive diagrammer, geografiske varmekort, rapporter over udstyrsbrug, segmentanalyse og årsgennemgange — alt sammen gemt lokalt på din egen server. I modsætning til den officielle Strava-app mister den aldrig historiske data bag en betalingsmur og giver dig fuldt ejerskab over dine atletiske optegnelser.

Opsætningen kræver en Strava API-applikation (gratis at oprette) og et engangs OAuth-autorisationsflow for at generere et opdateringstoken. Når den er forbundet, importerer baggrundsdæmonen automatisk nye aktiviteter og holder dit dashboard opdateret. En Strava-konto er påkrævet for at bruge denne applikation.