Udrul statistik til Strava med enkeltklikinstallation
Selvhostet personligt sportsanalyse-dashboard, der omdanner dine Strava-aktiviteter til detaljerede statistikker, diagrammer og varmekort.
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Hvad du kan bygge med Statistics for Strava
Statistik for Strava er et selvhostet analysedashboard, der henter din komplette Strava-aktivitetshistorik og præsenterer den som interaktive diagrammer, geografiske varmekort, rapporter over udstyrsbrug, segmentanalyse og årsgennemgange — alt sammen gemt lokalt på din egen server. I modsætning til den officielle Strava-app mister den aldrig historiske data bag en betalingsmur og giver dig fuldt ejerskab over dine atletiske optegnelser.
Opsætningen kræver en Strava API-applikation (gratis at oprette) og et engangs OAuth-autorisationsflow for at generere et opdateringstoken. Når den er forbundet, importerer baggrundsdæmonen automatisk nye aktiviteter og holder dit dashboard opdateret. En Strava-konto er påkrævet for at bruge denne applikation.
Vigtige funktioner i Statistics for Strava
Aktivitetsanalysedashboard
Omfattende statistik med interaktive diagrammer, der dækker totaler, tendenser, personlige rekorder og træningsbelastning på tværs af alle aktivitetstyper.
Geografisk varmekort
Visualiser aktivitetshotspots på et geografisk varmekort, der viser alle registrerede ruter for at afsløre dine foretrukne træningsområder.
Gear og Vedligeholdelsessporing
Overvåg distance og brugstimer for cykler, sko og udstyr med vedligeholdelsesplanlægning for at vide, hvornår udstyret skal serviceres.
Segmenthistorik og indsats
Gennemse alle dine Strava-segmentindsatser, personlige rekorder og progression over tid for hvert segment, du har cyklet eller løbet.
Strava Tilbageblik
En årlig oplevelse, der opsummerer året og fremhæver dine største præstationer, længste aktiviteter og fitnessmilepæle for året.
AI-træningsassistent
Valgfri AI-drevet analyse af dine træningsdata med indsigt og forslag, kan forbindes til OpenAI, Anthropic eller en lokal Ollama-model.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Statistics for Strava
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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