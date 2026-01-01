Plausible Analytics er et open source, privatlivsfokuseret alternativ til Google Analytics, der sporer essentielle websitemålinger uden cookies, persondataindsamling eller samtykkebannere. Dets sporingsscript vejer under 1 KB, så det har stort set ingen indvirkning på sideindlæsningstider, samtidig med at det giver et rent dashboard med al den trafikindsigt, du har brug for.

Selv-hosting af Plausible på din VPS holder hver sidevisning og hændelsespost på din infrastruktur uden tredjepartsadgang. Denne skabelon parrer Plausible-applikationen med PostgreSQL til metadata og ClickHouse til højtydende analyseforespørgsler, hvilket giver dig en komplet, produktionsklar opsætning, der bevarer data på ubestemt tid til en fast infrastrukturpris.