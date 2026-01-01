Installer Plausible Analytics med enkeltklikinstallation.
Letvægts, cookieløs webanalyseplatform, der er fuldt GDPR-kompatibel og opbevarer alle besøgsdata på din egen server.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Plausible Analytics
Plausible Analytics er et open source, privatlivsfokuseret alternativ til Google Analytics, der sporer essentielle websitemålinger uden cookies, persondataindsamling eller samtykkebannere. Dets sporingsscript vejer under 1 KB, så det har stort set ingen indvirkning på sideindlæsningstider, samtidig med at det giver et rent dashboard med al den trafikindsigt, du har brug for.
Selv-hosting af Plausible på din VPS holder hver sidevisning og hændelsespost på din infrastruktur uden tredjepartsadgang. Denne skabelon parrer Plausible-applikationen med PostgreSQL til metadata og ClickHouse til højtydende analyseforespørgsler, hvilket giver dig en komplet, produktionsklar opsætning, der bevarer data på ubestemt tid til en fast infrastrukturpris.
Vigtige funktioner i Plausible Analytics
Cookieløs sporing
Måler trafik uden cookies eller vedvarende identifikatorer, så du behøver intet samtykkebanner og forbliver som standard i overensstemmelse med GDPR og CCPA.
Under 1 KB Script
Sporingsscriptet er mindre end de fleste billeder, uden at tilføje en målbar forsinkelse til sideindlæsninger, samtidig med at det stadig indfanger alle væsentlige målinger.
Realtidsdashboard
Se live besøgstal sammen med historiske tendenser, trafikkilder og topsider i et enkelt, letlæseligt dashboard.
Mål og begivenhedssporing
Overvåg tilpassede konverteringer og hændelser – formularindsendelser, knapklik og udgående links – uden at skrive kompleks analysekode.
ClickHouse Analysemotor
ClickHouse kolonnebaseret lagring driver hurtige forespørgsler på tværs af millioner af sidevisninger, så dashboards indlæses øjeblikkeligt, selv på websteder med høj trafik.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Plausible Analytics
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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