Installer WinterCMS med enkeltklikinstallation.
Gratis, open source Laravel-baseret CMS med et rent adminpanel, pluginsystem og en kraftfuld temamotor.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med WinterCMS
WinterCMS er et gratis, open source-indholdsstyringssystem bygget på Laravel PHP-frameworket. Oprindeligt forket fra OctoberCMS kombinerer det en udviklervenlig arkitektur med et intuitivt backend, der gør indholdsstyring ligetil for ikke-tekniske brugere. CMS'et leveres med en blokbaseret editor, et fleksibelt plugin-økosystem og et tema-baseret frontend, der lader teams bygge og vedligeholde sofistikerede hjemmesider uden at ofre kodekvaliteten.
Selv-hosting af WinterCMS på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine data, eliminerer gebyrer pr. side eller pr. bruger, og lader dig tilpasse hvert lag af stacken. Denne skabelon parrer WinterCMS med en dedikeret MySQL 8-database for pålidelig, produktionsklar persistens fra dag ét.
Vigtige funktioner i WinterCMS
Laravel Fond
Bygget på Laravel PHP, arver WinterCMS et modent routing, ORM og sikkerhedslag, som udviklere allerede kender og stoler på.
Pluginøkosystem
Udvid funktionaliteten gennem en omfattende pluginmarkedsplads og en ligetil API, der gør opbygning af brugerdefinerede plugins hurtig og vedligeholdelsesvenlig.
Temamotor
Design fuldt tilpassede frontends ved hjælp af Twig-skabeloner med CMS-komponenter, partials og layouts – ingen temalåsning påkrævet.
Ren Adminpanel
Et strømlinet, rollebaseret backend gør det muligt for indholdsredaktører at administrere sider, medier og indstillinger uden at have brug for udviklerassistance.
Mediemanager
Indbygget fil- og billedhåndtering med upload-, organiserings- og inline-redigeringsværktøjer holder alle aktiver samlet ét sted.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre WinterCMS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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