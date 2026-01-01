WinterCMS er et gratis, open source-indholdsstyringssystem bygget på Laravel PHP-frameworket. Oprindeligt forket fra OctoberCMS kombinerer det en udviklervenlig arkitektur med et intuitivt backend, der gør indholdsstyring ligetil for ikke-tekniske brugere. CMS'et leveres med en blokbaseret editor, et fleksibelt plugin-økosystem og et tema-baseret frontend, der lader teams bygge og vedligeholde sofistikerede hjemmesider uden at ofre kodekvaliteten.

Selv-hosting af WinterCMS på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine data, eliminerer gebyrer pr. side eller pr. bruger, og lader dig tilpasse hvert lag af stacken. Denne skabelon parrer WinterCMS med en dedikeret MySQL 8-database for pålidelig, produktionsklar persistens fra dag ét.