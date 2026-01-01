Implementer Metabase med enkeltklikinstallation.
Open source business intelligence-platform, der lader ethvert teammedlem udforske data og bygge dashboards uden SQL.
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Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.
Hvad du kan bygge med Metabase
Metabase er en førende open source business intelligence-platform, som over 40.000 virksomheder verden over stoler på. Dens intuitive forespørgselsbygger lader ikke-tekniske teammedlemmer udforske data og opbygge interaktive dashboards uden at skrive SQL, mens powerbrugere kan dykke ned i native forespørgsler. Den forbinder til 20+ databaser, herunder PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery og Snowflake, og understøtter automatiserede e-mail- og Slack-rapporter.
Implementering af Metabase på din egen VPS holder følsomme forretningsdata inden for dit miljø, eliminerer per-sæde SaaS-prissætning og giver dedikerede ressourcer til komplekse forespørgsler og store datasæt, der sænker hastigheden på delte cloud-analysetjenester.
Vigtige funktioner i Metabase
No-SQL Forespørgselsbygger
Alle på teamet kan udforske data og oprette diagrammer via en visuel grænseflade uden at lære SQL-syntaks.
20+ databasekonnektorer
Opret forbindelse til PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake og mere via en guidet opsætningsguide.
Interaktive dashboards
Kombiner diagrammer, målinger og filtre i delbare dashboards, der opdateres automatisk med nye data.
Automatiserede rapporter
Planlæg rapporter, der skal leveres via e-mail eller Slack, så interessenter altid har opdateret indsigt uden at logge ind.
Indlejring og deling
Integrer dashboards i eksterne værktøjer eller del offentlige links til kundeorienteret analyse uden at eksponere rådata.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Metabase
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
30-dages tilfredshedsgaranti
Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.
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