Kong er verdens mest udbredte open source API-gateway, bygget på OpenResty (Nginx + LuaJIT) for latenstid på under et millisekund i stor skala. Den sidder foran dine tjenester for at håndtere autentificering, ratebegrænsning, trafikrouting og observerbarhed gennem et rigt økosystem af 50+ plugins — uden at ændre din applikationskode.

At køre Kong på din egen VPS giver dig fuld kontrol over API-trafik, plugin-konfiguration og følsomme legitimationsoplysninger uden den forbrugsbaserede prissætning af administrerede API-gateway-tjenester. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til vedvarende lagring af Kongs konfiguration og er klar til produktions-API-styring fra det øjeblik, den starter.