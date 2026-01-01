Implementer Kong med enkeltklikinstallation.
Højtydende open source API-gateway til styring, sikring og skalering af mikroservices og API'er.
Vælg en VPS-pakke til Kong
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Kong
Kong er verdens mest udbredte open source API-gateway, bygget på OpenResty (Nginx + LuaJIT) for latenstid på under et millisekund i stor skala. Den sidder foran dine tjenester for at håndtere autentificering, ratebegrænsning, trafikrouting og observerbarhed gennem et rigt økosystem af 50+ plugins — uden at ændre din applikationskode.
At køre Kong på din egen VPS giver dig fuld kontrol over API-trafik, plugin-konfiguration og følsomme legitimationsoplysninger uden den forbrugsbaserede prissætning af administrerede API-gateway-tjenester. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til vedvarende lagring af Kongs konfiguration og er klar til produktions-API-styring fra det øjeblik, den starter.
Vigtige funktioner i Kong
Centraliseret godkendelse
Håndhæv OAuth 2.0, JWT, API-nøgler og HMAC-autentificering på tværs af alle tjenester fra et enkelt kontrolpunkt.
Ratebegrænsning
Beskyt upstream-tjenester mod trafikspidser ved at indstille hastighedsgrænser for anmodninger pr. forbruger eller globalt, uden at foretage kodeændringer.
Pluginøkosystem
Udvid Kong med 50+ officielle plugins til logning, caching, transformationer og tredjepartsintegrationer.
Admin GUI
Administrer ruter, tjenester, forbrugere og plugins via den indbyggede Kong Manager-webgrænseflade på port 8002.
Multi-protokol support
Diriger HTTP-, HTTPS-, gRPC-, WebSocket- og TCP-trafik gennem en enkelt gateway med protokolbevidst belastningsfordeling.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kong
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.