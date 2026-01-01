Mautic er en fuldt open source marketingautomatiseringsplatform, der giver virksomheder fuld kontrol over deres kampagner, kontaktdatabase og kunderejser. I modsætning til SaaS-marketingværktøjer, der opkræver betaling per kontakt, kører Mautic på din egen infrastruktur – ingen tilbagevendende platformgebyrer, ingen datadeling med tredjeparter og ingen leverandørlåsning.

Selv-hosting af Mautic på en VPS holder dine kundedata under din direkte kontrol – afgørende for GDPR og krav til datasuverænitet. Uden pris per kontakt kan du skalere dine marketingaktiviteter uden omkostningsstraf, samtidig med at du bevarer fuldt ejerskab over hver e-mail, kampagne og kundeemneinteraktion.