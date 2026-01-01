Installer Mautic med 1-klik-installation
Open source marketingautomatiseringsplatform til e-mailkampagner, leadscoring og flerkanals kundeengagement.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Mautic
Mautic er en fuldt open source marketingautomatiseringsplatform, der giver virksomheder fuld kontrol over deres kampagner, kontaktdatabase og kunderejser. I modsætning til SaaS-marketingværktøjer, der opkræver betaling per kontakt, kører Mautic på din egen infrastruktur – ingen tilbagevendende platformgebyrer, ingen datadeling med tredjeparter og ingen leverandørlåsning.
Selv-hosting af Mautic på en VPS holder dine kundedata under din direkte kontrol – afgørende for GDPR og krav til datasuverænitet. Uden pris per kontakt kan du skalere dine marketingaktiviteter uden omkostningsstraf, samtidig med at du bevarer fuldt ejerskab over hver e-mail, kampagne og kundeemneinteraktion.
Vigtige funktioner i Mautic
E-mailkampagneautomatisering
Byg automatiserede drypkampagner og udsendelsesmails med en træk-og-slip-bygger, dynamisk indholdspersonalisering og A/B-test.
Leadscoring og sporing
Scor kontakter baseret på sidebesøg, e-mailåbninger, formularindsendelser og brugerdefinerede begivenheder for at prioritere opfølgning på det rette tidspunkt.
Visuel kampagnebygger
Design komplekse flertrins kunderejser med en lærredsbaseret workflow-editor, der forbinder betingelser, handlinger og beslutninger.
Kontaktsegmentering
Segmenter kontakter dynamisk ved hjælp af adfærdsdata, demografi og brugerdefinerede felter for at målrette den rette målgruppe til hver kampagne.
Multikanal opsøgning
Nå ud til kontakter via e-mail, SMS, pushnotifikationer og webnotifikationer fra én enkelt platform med samlet engagementstracking.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mautic
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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