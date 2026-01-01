OpenLIT er en open source AI-ingeniørplatform, der giver LLM- og generativ AI-applikationer full-stack observerbarhed med en enkelt linje instrumentering. Den indfanger spor, tokenforbrug, latens, fejl og omkostninger på tværs af 50+ LLM-udbydere, vektordatabaser, GPU'er og agent-frameworks — alt sammen ved hjælp af native OpenTelemetry semantiske konventioner, så eksisterende OTel-pipelines fungerer uden brugerdefinerede SDK'er.

Selv-hosting af OpenLIT på din egen VPS holder promptindhold, modelbrug og API-nøgleaktivitet på infrastruktur, du kontrollerer, uden prisfastsættelse pr. token eller brugerbegrænsninger pålagt af en SaaS-leverandør. ClickHouse-lagring håndterer højvolumen telemetri, og den medfølgende OTel-opsamler eksponerer OTLP gRPC- og HTTP-endepunkter klar til OpenLIT SDK'en eller enhver anden OTel-instrumenteret tjeneste.