Udrul OpenLIT med ét-klik-installation
Open source OpenTelemetry-native observerbarheds- og omkostningsovervågningsplatform til LLM- og generative AI-applikationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenLIT
OpenLIT er en open source AI-ingeniørplatform, der giver LLM- og generativ AI-applikationer full-stack observerbarhed med en enkelt linje instrumentering. Den indfanger spor, tokenforbrug, latens, fejl og omkostninger på tværs af 50+ LLM-udbydere, vektordatabaser, GPU'er og agent-frameworks — alt sammen ved hjælp af native OpenTelemetry semantiske konventioner, så eksisterende OTel-pipelines fungerer uden brugerdefinerede SDK'er.
Selv-hosting af OpenLIT på din egen VPS holder promptindhold, modelbrug og API-nøgleaktivitet på infrastruktur, du kontrollerer, uden prisfastsættelse pr. token eller brugerbegrænsninger pålagt af en SaaS-leverandør. ClickHouse-lagring håndterer højvolumen telemetri, og den medfølgende OTel-opsamler eksponerer OTLP gRPC- og HTTP-endepunkter klar til OpenLIT SDK'en eller enhver anden OTel-instrumenteret tjeneste.
Vigtige funktioner i OpenLIT
LLM-observerbarhed
Fang prompts, completions, tokens, latenstid og fejl på tværs af 50+ LLM-udbydere med to linjer SDK-opsætning.
Omkostningsovervågning
Spor forbrug pr. anmodning, pr. model og pr. applikation i realtid ved hjælp af indbygget prissætning for store LLM-udbydere.
OpenTelemetry indbygget
Bruger standard OTel semantiske konventioner til generativ AI, så enhver OTel-instrumenteret tjeneste sender data uden leverandør-SDK'er.
GPU-overvågning
Indsaml NVIDIA- og AMD GPU-målinger – udnyttelse, hukommelse, temperatur og strømforbrug – sammen med modeltelemetri.
Prompt og Vault-administration
Versionsprompter, kør eksperimenter, og gem udbyder-API-nøgler i et indbygget hemmelighedsarkiv med rollebaseret adgang.
Legeplads og evalueringer
Sammenlign modelrespons side om side, og kør automatiserede evalueringer for at bedømme kvalitet, bias og hallucination.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenLIT
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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