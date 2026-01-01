Thruk er en funktionsrig, uafhængig overvågnings-webgrænseflade bygget på Livestatus API'en. Den erstatter den aldrende Nagios CGI med en hurtig, moderne brugerflade og tilføjer funktioner, som kernen i Nagios aldrig leverede — sideinddelte visninger over millioner af tjenester, mobilvenlige dashboards, forretningsprocesser, SLA-rapportering og en kraftfuld REST API.

Selv-hosting af Thruk på din egen VPS giver dig mulighed for at konsolidere alle Naemon-, Nagios-, Icinga- og Shinken-backends bag et enkelt overblik. Denne skabelon leveres med OMD Labs-distributionen, så du får også en klar-til-forespørgsel Naemon-kerne, RRD-ydeevnegrafer og det fulde Thruk-tilføjelsesøkosystem uden manuel kompilering.