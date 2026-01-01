Implementer Thruk med enkeltklikinstallation.
Multi-backend overvågningswebgrænseflade til Naemon, Nagios, Icinga og Shinken, bygget på Livestatus API'en.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Thruk
Thruk er en funktionsrig, uafhængig overvågnings-webgrænseflade bygget på Livestatus API'en. Den erstatter den aldrende Nagios CGI med en hurtig, moderne brugerflade og tilføjer funktioner, som kernen i Nagios aldrig leverede — sideinddelte visninger over millioner af tjenester, mobilvenlige dashboards, forretningsprocesser, SLA-rapportering og en kraftfuld REST API.
Selv-hosting af Thruk på din egen VPS giver dig mulighed for at konsolidere alle Naemon-, Nagios-, Icinga- og Shinken-backends bag et enkelt overblik. Denne skabelon leveres med OMD Labs-distributionen, så du får også en klar-til-forespørgsel Naemon-kerne, RRD-ydeevnegrafer og det fulde Thruk-tilføjelsesøkosystem uden manuel kompilering.
Vigtige funktioner i Thruk
Multibackend-understøttelse
Forespørg Naemon-, Nagios-, Icinga- og Shinken-instanser samtidigt, og præsenter dem som én samlet statusvisning.
Medfølgende Naemon-kerne
Leveres med en fungerende Naemon-backend, RRD-performancegrafer og Apache, så web-brugerfladen har livedata fra den første opstart.
Forretningsprocesser
Gruppér hundredvis af lavniveautjek i logiske forretningstjenester, der viser reel indvirkning i stedet for rå værtsstøj.
SLA-rapportering
Generer tilgængeligheds-, nedbruds- og SLA-rapporter i PDF eller Excel direkte fra web-brugerfladen uden eksterne rapporteringsværktøjer.
REST API
Automatiser dashboards, nedetider og bekræftelser via en dokumenteret REST API, der afspejler enhver UI-funktionalitet.
Mobilvenlig UI
Responsive dashboards og et dedikeret mobiltema lader operatører prioritere hændelser fra en telefon eller tablet, når de er på vagt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Thruk
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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