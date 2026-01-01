Checkmate er en open source-serverovervågningsapplikation, der sporer oppetid, ydeevne og sundhed på tværs af dine servere og tjenester fra et enkelt webbaseret dashboard. Den tilbyder konfigurerbare sundhedstjek, realtidsalarmer, historisk trendanalyse, Google PageSpeed Insights-integration og Docker-containerovervågning — alt sammen uden at være afhængig af en betalt SaaS-overvågningstjeneste.

Implementering af Checkmate på en dedikeret VPS holder din overvågningsinfrastruktur uafhængig af de systemer, den overvåger, hvilket forhindrer et enkelt nedbrud i at lægge både din applikation og din evne til at opdage det ned.