Implementer Checkmate med et-klik-installation.
Open source serverovervågningsplatform til sporing af oppetid, ydeevne og infrastrukturstatus i realtid.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Checkmate
Checkmate er en open source-serverovervågningsapplikation, der sporer oppetid, ydeevne og sundhed på tværs af dine servere og tjenester fra et enkelt webbaseret dashboard. Den tilbyder konfigurerbare sundhedstjek, realtidsalarmer, historisk trendanalyse, Google PageSpeed Insights-integration og Docker-containerovervågning — alt sammen uden at være afhængig af en betalt SaaS-overvågningstjeneste.
Implementering af Checkmate på en dedikeret VPS holder din overvågningsinfrastruktur uafhængig af de systemer, den overvåger, hvilket forhindrer et enkelt nedbrud i at lægge både din applikation og din evne til at opdage det ned.
Vigtige funktioner i Checkmate
Realtids oppetidsovervågning
Kontinuerligt overvåger dine servere og tjenester, så du ved det øjeblik, noget går ned, ikke efter at brugerne begynder at klage.
E-mail-nedetidsadvarsler
Sender øjeblikkelige notifikationer, når tjenester går ned, og når de genoprettes, hvilket holder dit team informeret uden manuelle dashboardtjek.
PageSpeed-integration
Henter Google PageSpeed Insights-målinger sammen med oppetidsdata, så du kan spore både tilgængelighed og brugerrettet ydeevne ét sted.
Docker containerovervågning
Overvåger containerbaserede applikationer via Docker-socketadgang, hvilket giver indsigt i sundhed på både værts- og containerniveau samtidigt.
Historisk trendanalyse
Gemmer oppetidshistorik over tid, så du kan identificere tilbagevendende nedbrud, måle SLA-overholdelse og retfærdiggøre infrastrukturinvesteringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Checkmate
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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