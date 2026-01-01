Invoice Ninja er en funktionsrig open source-platform til at oprette fakturaer, spore udgifter, administrere klienter og modtage betalinger. Den er betroet af over 100.000 virksomheder verden over, og den understøtter over 40 betalingsgateways, automatiske påmindelser, tilbagevendende fakturaer og tidsregistrering — alt sammen i én selvhostet applikation.

At køre Invoice Ninja på din egen VPS holder dine finansielle data under din kontrol uden transaktionsgebyrer, abonnementsomkostninger og leverandørbinding. Du får fuldt ejerskab over klientoptegnelser, betalingshistorik og finansielle rapporter uden at dele følsomme forretningsdata med tredjeparts SaaS-udbydere.