Installer Invoice Ninja med et-klik-installation
Open source-platform til fakturering, afregning og betalinger, bygget til freelancere og små virksomheder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Invoice Ninja
Invoice Ninja er en funktionsrig open source-platform til at oprette fakturaer, spore udgifter, administrere klienter og modtage betalinger. Den er betroet af over 100.000 virksomheder verden over, og den understøtter over 40 betalingsgateways, automatiske påmindelser, tilbagevendende fakturaer og tidsregistrering — alt sammen i én selvhostet applikation.
At køre Invoice Ninja på din egen VPS holder dine finansielle data under din kontrol uden transaktionsgebyrer, abonnementsomkostninger og leverandørbinding. Du får fuldt ejerskab over klientoptegnelser, betalingshistorik og finansielle rapporter uden at dele følsomme forretningsdata med tredjeparts SaaS-udbydere.
Vigtige funktioner i Invoice Ninja
Multigatewaybetalinger
Modtag betalinger via Stripe, PayPal, Authorize.net og 40+ andre gateways direkte på kundevendte fakturaer uden yderligere abonnementer.
Gentagne fakturaer
Automatiser fakturering for abonnementskunder med planlagte fakturaer, der genereres og sendes i en konfigureret cyklus uden manuel indgriben.
Tidsregistrering
Log fakturerbare timer med den indbyggede timer, og konverter sporet tid direkte til fakturalinjer med et enkelt klik.
Kundeportal
Giv kunderne en brandet selvbetjeningsportal til at se fakturaer, foretage betalinger og downloade kontoudtog uden at kontakte dig direkte.
Udgiftsstyring
Spor forretningsudgifter, vedhæft kvitteringer, og konverter udgifter til fakturerbare kundeudgifter i én problemfri arbejdsgang.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Invoice Ninja
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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