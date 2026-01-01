Udrul FileFlows med enkeltklikinstallation
Automatiseret mediefilprocessor, der intelligent omkoder og optimerer dit bibliotek og reducerer filstørrelser med op til 90%.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med FileFlows
FileFlows er et intelligent filbehandlingssystem, der automatisk administrerer og optimerer dit mediebibliotek gennem tilpasselige visuelle arbejdsgange. Det overvåger mapper for nye filer, anvender smarte transkodningsregler og kan reducere lagerpladsbehovet med op til 90% – alt sammen uden manuel indgriben. Hardwareaccelerationsunderstøttelse til Intel QuickSync, NVIDIA og AMD holder behandlingen hurtig, selv på store biblioteker.
Selv-hosting af FileFlows på din VPS giver dine mediearbejdsgange dedikerede CPU-ressourcer døgnet rundt, holder din biblioteksbehandling fuldstændig privat og undgår omkostninger pr. fil og båndbreddebegrænsninger fra skybaserede transkodningstjenester.
Vigtige funktioner i FileFlows
Visuel Flowdesigner
Byg tilpassede behandlingspipelines med en træk-og-slip-floweditor – ingen scripting påkrævet for at skabe komplekse flertrinsarbejdsgange.
Op til 90% størrelsesreduktion
Smart transkodning til H.265/HEVC, AV1 og andre moderne codecs reducerer filstørrelserne dramatisk, samtidig med at den visuelle kvalitet bevares.
Hardwareacceleration
Understøtter Intel QuickSync, NVIDIA NVENC og AMD encodere til at aflaste transkodning fra CPU'en og behandle filer betydeligt hurtigere.
Automatisk filovervågning
Overvåger mapper for nye filer og udløser automatisk behandling, så dit bibliotek forbliver optimeret uden manuel indgriben.
Plugin-økosystem
Udvid FileFlows med plugins til lydnormalisering, undertekststyring, filomdøbning og integration med medieservere som Plex og Jellyfin.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FileFlows
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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