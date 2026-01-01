FileFlows er et intelligent filbehandlingssystem, der automatisk administrerer og optimerer dit mediebibliotek gennem tilpasselige visuelle arbejdsgange. Det overvåger mapper for nye filer, anvender smarte transkodningsregler og kan reducere lagerpladsbehovet med op til 90% – alt sammen uden manuel indgriben. Hardwareaccelerationsunderstøttelse til Intel QuickSync, NVIDIA og AMD holder behandlingen hurtig, selv på store biblioteker.

Selv-hosting af FileFlows på din VPS giver dine mediearbejdsgange dedikerede CPU-ressourcer døgnet rundt, holder din biblioteksbehandling fuldstændig privat og undgår omkostninger pr. fil og båndbreddebegrænsninger fra skybaserede transkodningstjenester.