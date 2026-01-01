Udrul ImmuDB med et-klik installation
Uforanderlig, manipulationssikker database med kryptografisk verifikation for reviderbar dataintegritet.
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Hvad du kan bygge med ImmuDB
ImmuDB er en open source, uforanderlig database skrevet i Go, der bevarer den fulde historik over alle dataændringer. Hver skrivning er kryptografisk verificeret, hvilket gør det umuligt at ændre eller slette poster uden at det opdages — hvilket giver dig et manipulationssikkert revisionsspor fra starten.
ImmuDB kan implementeres som en enkeltstående server og understøtter nøgleværdi-, SQL- og dokumentdatamodeller og leveres med en indbygget webkonsol til browsing af data og administration af brugere. Selv-hosting giver fuld kontrol over følsomme revisionslogfiler, overholdelsesregistre og transaktionshistorik på din egen infrastruktur uden eksterne afhængigheder.
Vigtige funktioner i ImmuDB
Manipulationssikker opbevaring
Hver post er forbundet via kryptografiske hashes, så enhver ændring eller sletning kan øjeblikkeligt opdages af klienter eller revisorer.
Multimodelunderstøttelse
Forespørg data ved hjælp af nøgle-værdi-, SQL- eller dokumentgrænseflader – alle deler den samme uforanderlige lagermotor uden skemamigreringer mellem modeller.
Indbygget webkonsol
En integreret webbrugerflade på port 8080 lader dig udforske databaser, køre SQL-forespørgsler og administrere brugere uden at installere yderligere værktøjer.
Kryptografisk verifikation
Klienter kan uafhængigt verificere integriteten af enhver værdi, de læser, ved hjælp af Merkle-træ-beviser, hvilket eliminerer behovet for blindt at stole på serveren.
Fuldstændig revisionshistorik
Alle versioner af hver nøgle bevares permanent, hvilket giver overholdelsesteams og revisorer en komplet, verificerbar sporbarhedskæde for hvert datapunkt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ImmuDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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