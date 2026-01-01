ImmuDB er en open source, uforanderlig database skrevet i Go, der bevarer den fulde historik over alle dataændringer. Hver skrivning er kryptografisk verificeret, hvilket gør det umuligt at ændre eller slette poster uden at det opdages — hvilket giver dig et manipulationssikkert revisionsspor fra starten.

ImmuDB kan implementeres som en enkeltstående server og understøtter nøgleværdi-, SQL- og dokumentdatamodeller og leveres med en indbygget webkonsol til browsing af data og administration af brugere. Selv-hosting giver fuld kontrol over følsomme revisionslogfiler, overholdelsesregistre og transaktionshistorik på din egen infrastruktur uden eksterne afhængigheder.