Maxun er en open source no-code webdataplatform, der lader dig udtrække, skrabe, crawle og søge på nettet uden at skrive kode. Ved hjælp af en visuel optager browser du blot en hjemmeside, og Maxun omdanner dine handlinger til en genanvendelig udtrækningsrobot – ingen programmeringsviden påkrævet. AI-drevet udtrækning lader dig beskrive i almindeligt sprog, hvilke data du ønsker, og få dem hentet automatisk.

Selvhøstning af Maxun på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine skrabede data, planlægning og integrationer. Platformen understøtter eksport til Google Sheets, Airtable og webhooks og inkluderer et komplet SDK og CLI for udviklere, der ønsker at gå videre. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til datapersistens og MinIO til fillagring, hvilket giver dig en komplet, produktionsklar opsætning.