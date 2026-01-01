Udrul Maxun med enkeltklikinstallation.
Open source no-code-platform til at omdanne enhver hjemmeside til strukturerede, automatiserede dataudtræksarbejdsgange.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Maxun
Maxun er en open source no-code webdataplatform, der lader dig udtrække, skrabe, crawle og søge på nettet uden at skrive kode. Ved hjælp af en visuel optager browser du blot en hjemmeside, og Maxun omdanner dine handlinger til en genanvendelig udtrækningsrobot – ingen programmeringsviden påkrævet. AI-drevet udtrækning lader dig beskrive i almindeligt sprog, hvilke data du ønsker, og få dem hentet automatisk.
Selvhøstning af Maxun på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine skrabede data, planlægning og integrationer. Platformen understøtter eksport til Google Sheets, Airtable og webhooks og inkluderer et komplet SDK og CLI for udviklere, der ønsker at gå videre. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til datapersistens og MinIO til fillagring, hvilket giver dig en komplet, produktionsklar opsætning.
Vigtige funktioner i Maxun
No-Code-optager
Optag dine browserhandlinger én gang, og Maxun omdanner dem til en gentagelig udtræksrobot – ingen kode påkrævet.
AI Dataekstraktion
Beskriv de data, du ønsker, i naturligt sprog, og lad LLM-drevet ekstraktion finde og strukturere dem for dig.
Webcrawling
Gennemsøg hele hjemmesider automatisk, opdager og udtrækker indhold fra hver relevant side inden for et defineret omfang.
Planlagte kørsler
Indstil robotter til at køre efter en tidsplan og levere friske strukturerede data til din valgte destination uden manuel indgriben.
Fleksible Integrationer
Eksporter udtrukne data direkte til Google Sheets, Airtable eller et hvilket som helst webhook-slutpunkt med indbygget integrationsunderstøttelse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Maxun
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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