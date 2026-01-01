Joplin Server er den selvhostede synkroniseringsbackend til den populære open source Joplin notat-app. Den tilbyder et sikkert, privat knudepunkt til synkronisering af noter, to-do's, notesbøger og vedhæftede filer på tværs af desktop-, mobil- og terminalklienter – uden at skulle stole på tredjeparts skytjenester som Dropbox eller OneDrive.

At hoste Joplin Server på din egen VPS betyder, at din personlige vidensbase forbliver fuldstændig under din kontrol. Du indstiller lagergrænserne, definerer backup-politikker og vælger, om du vil aktivere end-to-end-kryptering – ingen abonnementsgebyrer, ingen datamining og ingen platformlåsning.