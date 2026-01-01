Installer Joplin Server med et-klik-installation.
Selvhostet synkroniseringsbackend til Joplin, der holder dine noter og vedhæftede filer private på tværs af alle enheder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Joplin Server
Joplin Server er den selvhostede synkroniseringsbackend til den populære open source Joplin notat-app. Den tilbyder et sikkert, privat knudepunkt til synkronisering af noter, to-do's, notesbøger og vedhæftede filer på tværs af desktop-, mobil- og terminalklienter – uden at skulle stole på tredjeparts skytjenester som Dropbox eller OneDrive.
At hoste Joplin Server på din egen VPS betyder, at din personlige vidensbase forbliver fuldstændig under din kontrol. Du indstiller lagergrænserne, definerer backup-politikker og vælger, om du vil aktivere end-to-end-kryptering – ingen abonnementsgebyrer, ingen datamining og ingen platformlåsning.
Vigtige funktioner i Joplin Server
Privat notesynkronisering
Synkroniser noter, notesbøger og vedhæftede filer på tværs af alle dine enheder via din egen server, uden at en tredjeparts cloudtjeneste håndterer dine data.
Ende-til-ende-kryptering
Beskyt noteindhold med klientkryptering, så kun du kan læse dine noter – selv serveren ser aldrig klarteksten.
Multibrugerunderstøttelse
Opret separate brugerkonti til familiemedlemmer eller kolleger, hver med deres egen notesamling og konfigurerbare lagerkvoter.
Notedeling
Del individuelle noter eller notesbøger med andre Joplin Server-brugere, og administrer adgangstilladelser direkte fra klientapps.
Alle Klientplatforme
Forbind Joplin-klienter på Windows, macOS, Linux, iOS og Android — hver enhed synkroniseres til den samme server via den standard Joplin-synkroniseringsprotokol.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Joplin Server
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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