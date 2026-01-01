Udrul NextChat med et-klik installation
Selvhostet AI chat-brugergrænseflade, der understøtter OpenAI, Claude, Gemini og 20+ udbydere gennem én poleret grænseflade.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med NextChat
NextChat (tidligere ChatGPT-Next-Web) er en open source-chatgrænseflade med over 88.000 GitHub-stjerner — den mest populære selvhostede AI-chatklient, der findes. Den forbinder til OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek og snesevis af andre udbydere, så du kan chatte med enhver LLM via én konsistent UI uden at skifte mellem dashboards eller betale for en tredjeparts wrapper-tjeneste.
Selvhosting af NextChat holder dine API-nøgler og samtalehistorik private. Adgang kan låses med en adgangskode, og alle chatdata gemmes i brugerens browser — der er ingen database at administrere og ingen serverside-datalagring.
Vigtige funktioner i NextChat
Multileverandørsupport
Opret forbindelse til OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI og 20+ andre udbydere fra en enkelt brugerflade uden at skifte værktøjer.
Indbygget promptbibliotek
Hundredvis af forudbyggede systemprompter til skrivning, kodning, analyse og oversættelse – eller opret og gem dine egne tilpassede skabeloner.
Adgangskodebeskyttelse
Begræns, hvem der kan bruge din instans med en adgangskode, hvilket forhindrer uautoriseret brug af dine API-nøgler, når de er offentligt implementeret.
Ingen database nødvendig
Alle samtaler gemmes i brugerens browser – serveren forbliver tilstandsløs, hvilket gør implementering og vedligeholdelse minimal.
Markdown og kodegengivelse
Svar vises med fuld markdown-understøttelse herunder syntaksfremhævede kodeblokke, tabeller, LaTeX-matematik og inline HTML.
MCP pluginsupport
Aktiver Model Context Protocol (MCP) for at udvide assistenten med eksterne værktøjer, filadgang og brugerdefinerede integrationer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre NextChat
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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