NextChat (tidligere ChatGPT-Next-Web) er en open source-chatgrænseflade med over 88.000 GitHub-stjerner — den mest populære selvhostede AI-chatklient, der findes. Den forbinder til OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek og snesevis af andre udbydere, så du kan chatte med enhver LLM via én konsistent UI uden at skifte mellem dashboards eller betale for en tredjeparts wrapper-tjeneste.

Selvhosting af NextChat holder dine API-nøgler og samtalehistorik private. Adgang kan låses med en adgangskode, og alle chatdata gemmes i brugerens browser — der er ingen database at administrere og ingen serverside-datalagring.