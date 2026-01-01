PgHero er et open source-ydeevnedashboard bygget specifikt til PostgreSQL. Det viser langsomme forespørgsler, ubrugte indekser, oppustede tabeller, duplikerede indekser, ugyldige begrænsninger og forbindelsestællinger i en ren webgrænseflade – ingen databaseekspertise er påkrævet for at læse, hvad det viser. Hver metrik er PostgreSQL-specifik, så dashboardet går direkte til den information, der er vigtig for tuning og fejlfinding.

Selv-hosting af PgHero betyder, at dine databaseoplysninger og forespørgselsmønstre aldrig forlader din infrastruktur. Forbind det til enhver PostgreSQL-instans – en container på den samme VPS, en fjernadministreret database eller flere databaser på én gang – og få et vedvarende overvågningsdashboard, der er tilgængeligt via din browser.