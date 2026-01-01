Udrul PgHero med etklikinstallation
Open source PostgreSQL ydeevnedashboard til overvågning af forespørgsler, indekser og databasetilstand i realtid.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med PgHero
PgHero er et open source-ydeevnedashboard bygget specifikt til PostgreSQL. Det viser langsomme forespørgsler, ubrugte indekser, oppustede tabeller, duplikerede indekser, ugyldige begrænsninger og forbindelsestællinger i en ren webgrænseflade – ingen databaseekspertise er påkrævet for at læse, hvad det viser. Hver metrik er PostgreSQL-specifik, så dashboardet går direkte til den information, der er vigtig for tuning og fejlfinding.
Selv-hosting af PgHero betyder, at dine databaseoplysninger og forespørgselsmønstre aldrig forlader din infrastruktur. Forbind det til enhver PostgreSQL-instans – en container på den samme VPS, en fjernadministreret database eller flere databaser på én gang – og få et vedvarende overvågningsdashboard, der er tilgængeligt via din browser.
Vigtige funktioner i PgHero
Detektering af langsomme forespørgsler
PgHero rangerer forespørgsler efter samlet og gennemsnitlig udførelsestid, så du øjeblikkeligt kan identificere, hvilke forespørgsler der forringer applikationens ydeevne.
Indeksanalyse
Fremhæver ubrugte, duplikerede og manglende indekser, så du kan rydde op i overflødige indekser og tilføje de indekser, der faktisk vil fremskynde din arbejdsbyrde.
Plads- og oppustethedssporing
Viser tabel- og indeksstørrelser med antal døde tupler, så du ved, hvornår en VACUUM eller REINDEX er nødvendig, før pladsen bliver et problem.
Forbindelsesovervågning
Sporer aktive forbindelser efter bruger, database og tilstand, så du kan opdage forbindelseslækager og puljeudtømning, før de forårsager nedbrud.
Historisk forespørgselsstatistik
Indsamler forespørgselsstatistikker over tid og viser dem med en tidsintervalskyder, hvilket gør det nemt at korrelere ydelsesforringelser med udrulninger eller belastningsændringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PgHero
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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