Letta er et open source-framework til at skabe AI-agenter med langtidshukommelse, hvilket gør dem i stand til at lære af samtaler og forbedre sig over tid. I modsætning til statsløse chatbots opretholder Letta-agenter hukommelsesblokke, der vedvarer mellem sessioner, husker brugerpræferencer og tilpasser deres adfærd baseret på akkumuleret erfaring.

Selv-hosting af Letta på din VPS giver dig fuld kontrol over agentdata og hukommelse, eliminerer API-omkostninger pr. anmodning til hukommelsesstyring og lader dig integrere enhver LLM-udbyder — fra OpenAI og Anthropic til lokalt hostede Ollama-modeller — uden leverandørlåsning.