Installer Letta med installation med ét klik.
Open source-rammeværk til at bygge tilstandsbaserede AI-agenter med vedvarende hukommelse, der lærer og forbedrer sig over tid.
Vælg en VPS-pakke til Letta
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Letta
Letta er et open source-framework til at skabe AI-agenter med langtidshukommelse, hvilket gør dem i stand til at lære af samtaler og forbedre sig over tid. I modsætning til statsløse chatbots opretholder Letta-agenter hukommelsesblokke, der vedvarer mellem sessioner, husker brugerpræferencer og tilpasser deres adfærd baseret på akkumuleret erfaring.
Selv-hosting af Letta på din VPS giver dig fuld kontrol over agentdata og hukommelse, eliminerer API-omkostninger pr. anmodning til hukommelsesstyring og lader dig integrere enhver LLM-udbyder — fra OpenAI og Anthropic til lokalt hostede Ollama-modeller — uden leverandørlåsning.
Vigtige funktioner i Letta
Vedvarende agenthukommelse
Agenter bevarer kontekst mellem sessioner ved hjælp af strukturerede hukommelsesblokke, så de aldrig glemmer tidligere samtaler eller brugerpræferencer.
Multiudbyder LLM-support
Forbind til OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama og mere – skift modeller uden at ændre din agentlogik.
REST API og SDK'er
Fuld REST API med Python og TypeScript SDK'er til integration af stateful agenter i enhver applikation eller arbejdsgang.
Multiagentorkestrering
Byg komplekse pipelines med agent-til-agent-kommunikation, delt hukommelse og koordineret opgaveudførelse.
Værktøjseksekvering
Agenter kan anvende tilpassede værktøjer og udføre kode i sandkasse-miljøer for at agere i den virkelige verden.
Hukommelsesselvredigering
Agenter opdaterer deres egne hukommelsesblokke i realtid, hvilket muliggør kontinuerlig selvforbedring og adaptiv adfærd.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Letta
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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