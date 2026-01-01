SerpBear er en open source, selvhostet SEO-rangsporing, der overvåger, hvordan dine domæner rangerer for valgte søgeord på tværs af Google, Bing, Yahoo, Yandex og DuckDuckGo. Den trækker daglige SERP-positioner, kortlægger ranghistorik og viser bevægelser, så du kan reagere på algoritmeændringer, indholdsopdateringer og konkurrentaktivitet uden at betale pr. søgeordsgebyrer til en SaaS-rangsporingsservice.

Selvhosting af SerpBear på din egen VPS giver dig ubegrænsede domæner og søgeord, valgfri Google Search Console-integration for visninger og klik samt e-mail- eller webhook-notifikationer, når rangeringer ændrer sig. Dataene forbliver i din infrastruktur, så historiske rangarkiver forbliver dine i stedet for at forsvinde, når et SaaS-abonnement udløber.