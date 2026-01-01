Installer SerpBear med ét klik.
Selvhostet søgemaskine-rangsporingsværktøj til overvågning af søgeordspositioner på tværs af Google, Bing og andre søgemaskiner.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med SerpBear
SerpBear er en open source, selvhostet SEO-rangsporing, der overvåger, hvordan dine domæner rangerer for valgte søgeord på tværs af Google, Bing, Yahoo, Yandex og DuckDuckGo. Den trækker daglige SERP-positioner, kortlægger ranghistorik og viser bevægelser, så du kan reagere på algoritmeændringer, indholdsopdateringer og konkurrentaktivitet uden at betale pr. søgeordsgebyrer til en SaaS-rangsporingsservice.
Selvhosting af SerpBear på din egen VPS giver dig ubegrænsede domæner og søgeord, valgfri Google Search Console-integration for visninger og klik samt e-mail- eller webhook-notifikationer, når rangeringer ændrer sig. Dataene forbliver i din infrastruktur, så historiske rangarkiver forbliver dine i stedet for at forsvinde, når et SaaS-abonnement udløber.
Vigtige funktioner i SerpBear
Multimotorsporing
Spor søgeordspositioner på tværs af Google, Bing, Yahoo, Yandex og DuckDuckGo fra ét dashboard med historikgrafer pr. søgeord.
Search Console-integration
Valgfri Google Search Console-forbindelse tilføjer visninger, klikrater og opdagelsesdata til hvert sporet søgeord.
Mobil og desktop SERP'er
Kør separate trackere til mobil- og desktop-SERP'er for at opdage enhedsspecifikke rangeringsforskelle, der påvirker den reelle trafik.
Land- og bymålretning
Konfigurer hvert søgeord med målland, sprog og by for at afspejle lokaliserede søgeresultater i stedet for et enkelt globalt overblik.
Notifikationer og eksporter
E-mail- og webhook-notifikationer udløses ved rangeringsændringer, og CSV-eksport leverer data til eksterne dashboards eller klientrapporter uden manuel kopiering og indsættelse.
Ubegrænsede søgeord
Ingen søgeordspriser – spor så mange domæner og søgeord, som dine VPS-ressourcer tillader, uden at stige i abonnementstrin.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SerpBear
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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