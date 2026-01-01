Udrul Gotenberg med enkeltklikinstallation
Tilstandsløs Docker API til konvertering af HTML, Office-dokumenter og URL'er til PDF'er af høj kvalitet.
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Hvad du kan bygge med Gotenberg
Gotenberg er en udviklerfokuseret, statsløs HTTP API til PDF-generering og dokumentkonvertering. Bygget på Chromium og LibreOffice konverterer den HTML-sider, Markdown, URL'er, Word-dokumenter, Excel-regneark og mere til PDF'er med et enkelt API-kald — ingen klientbiblioteker, ingen installationsafhængigheder og ingen tilstand at administrere mellem anmodninger.
Selv-hosting af Gotenberg på din VPS holder dokumentbehandlingen inden for din infrastruktur, eliminerer SaaS-gebyrer pr. konvertering, fjerner bekymringer om databeskyttelse omkring følsomme dokumenter og muliggør integration med interne tjenester, som eksterne API'er ikke kan nå.
Vigtige funktioner i Gotenberg
HTML til PDF
Gengiv enhver HTML-side eller URL til PDF ved hjælp af en komplet Chromium-motor, med bevarelse af skrifttyper, CSS og JavaScript-gengivet indhold præcis som vist i en browser.
Kontordokumentkonvertering
Konverter Word-, Excel- og PowerPoint-filer til PDF via LibreOffice-integration, med understøttelse af hele spektret af Microsoft Office- og OpenDocument-formater.
Tilstandsløs arkitektur
Hver API-anmodning er fuldstændig uafhængig uden sessionsstatus, hvilket gør Gotenberg trivielt skalerbar og sikker at genstarte eller erstatte uden datatab.
Webhook support
Aflast langvarige konverteringer til asynkrone webhook-tilbagekald, hvilket frigør din applikation fra at blokere, mens store dokumenter behandles.
Prometheus-metrikker
Det indbyggede metrik-endepunkt giver øjeblikkelig indsigt i anmodningshastigheder, konverteringsvarigheder og kødybder til overvågning af din dokumentpipeline.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Gotenberg
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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