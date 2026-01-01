Gotenberg er en udviklerfokuseret, statsløs HTTP API til PDF-generering og dokumentkonvertering. Bygget på Chromium og LibreOffice konverterer den HTML-sider, Markdown, URL'er, Word-dokumenter, Excel-regneark og mere til PDF'er med et enkelt API-kald — ingen klientbiblioteker, ingen installationsafhængigheder og ingen tilstand at administrere mellem anmodninger.

Selv-hosting af Gotenberg på din VPS holder dokumentbehandlingen inden for din infrastruktur, eliminerer SaaS-gebyrer pr. konvertering, fjerner bekymringer om databeskyttelse omkring følsomme dokumenter og muliggør integration med interne tjenester, som eksterne API'er ikke kan nå.