Udrul Reactive Resume med enkeltklikinstallation
Gratis, open source CV-bygger, der opbevarer dine karrieredata på din egen server, ikke en tredjeparts-cloud.
Vælg en VPS-pakke til Reactive Resume
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Reactive Resume
Reactive Resume er en privatlivsfokuseret, open source CV-bygger, der giver dig fuldt ejerskab over dine karrieredata. I modsætning til SaaS CV-værktøjer, der gemmer dine oplysninger på tredjepartsservere, betyder selv-hosting på en VPS, at dine data aldrig forlader din infrastruktur. Byg polerede CV'er ved hjælp af 14+ professionelt designede skabeloner, forhåndsvis ændringer i realtid, og eksporter pixel-perfekte PDF'er — alt sammen uden at oprette en konto på en andens platform.
Denne implementering samler alt det nødvendige: PostgreSQL til brugerdata, en headless Chrome-renderer til PDF-generering og et lokalt S3-kompatibelt fillager. Valgfri AI-skriveassistance er tilgængelig via OpenAI, Google Gemini eller Anthropic Claude, hvis du angiver en API-nøgle.
Vigtige funktioner i Reactive Resume
14+ CV-skabeloner
Vælg mellem professionelt designede skabeloner, og tilpas skrifttyper, farver og layouts, så det matcher din personlige stil.
Pixeltro PDF-eksport
Generer PDF'er via en indbygget headless Chrome-gengiver – ingen tredjepartstjeneste eller browserplugin påkrævet.
Offentlige delelinks
Del dit CV via en unik URL, der altid afspejler dine seneste redigeringer uden at gensende filer.
AI-skriveassistance
Forbedr CV-indhold med forslag fra OpenAI, Google Gemini eller Anthropic Claude ved hjælp af din egen API-nøgle.
To-faktor godkendelse
Sikre konti med TOTP-baseret 2FA og valgfri understøttelse af passkey til login uden adgangskode.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Reactive Resume
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.