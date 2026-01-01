Reactive Resume er en privatlivsfokuseret, open source CV-bygger, der giver dig fuldt ejerskab over dine karrieredata. I modsætning til SaaS CV-værktøjer, der gemmer dine oplysninger på tredjepartsservere, betyder selv-hosting på en VPS, at dine data aldrig forlader din infrastruktur. Byg polerede CV'er ved hjælp af 14+ professionelt designede skabeloner, forhåndsvis ændringer i realtid, og eksporter pixel-perfekte PDF'er — alt sammen uden at oprette en konto på en andens platform.

Denne implementering samler alt det nødvendige: PostgreSQL til brugerdata, en headless Chrome-renderer til PDF-generering og et lokalt S3-kompatibelt fillager. Valgfri AI-skriveassistance er tilgængelig via OpenAI, Google Gemini eller Anthropic Claude, hvis du angiver en API-nøgle.