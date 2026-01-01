Installer EmailEngine med et-klik-installation
Selvhostet e-mail-API, der forbinder IMAP- og SMTP-konti og eksponerer dem som en samlet REST-grænseflade.
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Hvad du kan bygge med EmailEngine
EmailEngine er en selvhostet tjeneste, der forbinder til IMAP- og SMTP-postkasser – herunder Gmail, Outlook og enhver standardudbyder – og eksponerer alle e-mailoperationer via en enkelt REST API. I stedet for at skrive applikationskode, der taler IMAP direkte, registrerer udviklere e-mailkonti hos EmailEngine og sender, modtager, søger og synkroniserer derefter e-mails via rene HTTP-endepunkter.
Selvhosting af EmailEngine på din egen VPS holder legitimationsoplysninger for e-mailkonti og meddelelsesdata inden for din egen infrastruktur. EmailEngine håndterer genoprettelse af forbindelse, kryptering af legitimationsoplysninger og webhook-levering, så applikationskoden forbliver fokuseret på forretningslogik frem for e-mailprotokolhåndtering. En 14-dages prøveperiode er inkluderet; en licens er påkrævet for fortsat produktionsbrug.
Vigtige funktioner i EmailEngine
Samlet e-mail REST API
Få adgang til alle IMAP- og SMTP-operationer – send, modtag, søg, synkroniser – via et enkelt HTTP-slutpunkt uanset e-mailudbyder.
Multi-kontostyring
Registrer flere e-mailkonti fra enhver udbyder, og administrer alle indbakker via én konsistent API uden udbyderspecifikt integrationsarbejde.
Levering af Webhook-begivenheder
Modtag realtids-HTTP-notifikationer, når nye e-mails ankommer, beskeder læses, eller postkassens tilstand ændres, uden polling.
Kryptering af loginoplysninger
Alle lagrede e-mailkontoadgangskoder og OAuth-tokens krypteres ved hjælp af den masterhemmelige nøgle, du konfigurerer ved implementering.
SMTP-indsendelsesproxy
Send e-mails på vegne af registrerede konti via en indbygget SMTP-proxy uden at afsløre rå legitimationsoplysninger til afsendelsestjenester.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre EmailEngine
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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