EmailEngine er en selvhostet tjeneste, der forbinder til IMAP- og SMTP-postkasser – herunder Gmail, Outlook og enhver standardudbyder – og eksponerer alle e-mailoperationer via en enkelt REST API. I stedet for at skrive applikationskode, der taler IMAP direkte, registrerer udviklere e-mailkonti hos EmailEngine og sender, modtager, søger og synkroniserer derefter e-mails via rene HTTP-endepunkter.

Selvhosting af EmailEngine på din egen VPS holder legitimationsoplysninger for e-mailkonti og meddelelsesdata inden for din egen infrastruktur. EmailEngine håndterer genoprettelse af forbindelse, kryptering af legitimationsoplysninger og webhook-levering, så applikationskoden forbliver fokuseret på forretningslogik frem for e-mailprotokolhåndtering. En 14-dages prøveperiode er inkluderet; en licens er påkrævet for fortsat produktionsbrug.