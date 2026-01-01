GIMP (GNU Image Manipulation Program) er et gratis open source-rastergrafikredigeringsprogram med et funktionssæt, der kan sammenlignes med kommercielle værktøjer. Det håndterer fotoretouchering, farvekorrektion, lagbaseret komposition, digital maling og grafisk design i et enkelt program. Denne skabelon kører GIMP i et browser-tilgængeligt skrivebord via KasmVNC, så dit fulde redigeringsmiljø er tilgængeligt fra enhver enhed uden at installere noget lokalt.

Hosting af GIMP på en VPS betyder, at dine brugerdefinerede pensler, scripts og projektfiler altid er tilgængelige fra enhver maskine. Dedikerede CPU- og RAM-ressourcer håndterer store lærreder og masseeksportopgaver, der ville belaste en lokal enhed med lave specifikationer.