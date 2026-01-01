Installer GIMP med ét klik
Professionelt open source-billedredigeringsprogram tilgængeligt fra enhver browser via en fjernskrivebordsgrænseflade.
Vælg en VPS-pakke til GIMP
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) er et gratis open source-rastergrafikredigeringsprogram med et funktionssæt, der kan sammenlignes med kommercielle værktøjer. Det håndterer fotoretouchering, farvekorrektion, lagbaseret komposition, digital maling og grafisk design i et enkelt program. Denne skabelon kører GIMP i et browser-tilgængeligt skrivebord via KasmVNC, så dit fulde redigeringsmiljø er tilgængeligt fra enhver enhed uden at installere noget lokalt.
Hosting af GIMP på en VPS betyder, at dine brugerdefinerede pensler, scripts og projektfiler altid er tilgængelige fra enhver maskine. Dedikerede CPU- og RAM-ressourcer håndterer store lærreder og masseeksportopgaver, der ville belaste en lokal enhed med lave specifikationer.
Vigtige funktioner i GIMP
Browserbaseret adgang
Få adgang til et fuldt GIMP-arbejdsområde fra enhver moderne browser via KasmVNC – ingen lokal installation påkrævet på nogen enhed.
Avancerede retoucheringsværktøjer
Professionel fotoretouchering, farvekorrektion, tonemapping og retoucheringsværktøjer til fotografer og designere.
Lagkomponering
Lagbaseret redigering med masker, blandingstilstande og gruppering til komplekse billedkompositioner.
Scriptingautomatisering
Script-Fu- og Python-Fu-scripting automatiserer gentagne opgaver og muliggør batchbehandling af store billedsæt.
Bred formatunderstøttelse
Åbn, rediger og eksporter hundredvis af filformater, inklusive PSD, TIFF, WebP og RAW, uden konverteringsværktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre GIMP
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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