Udrul Gonic med et-klik-installation
Letvægts, selvhostet musikstreamingserver med fuld Subsonic API-kompatibilitet for enhver Subsonic-klient.
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Hvad du kan bygge med Gonic
Gonic er en gratis open source Subsonic-server skrevet i Go. Den giver dig en personlig musikstreamingtjeneste, der fungerer med snesevis af populære Subsonic-kompatible klienter — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry og flere — så du kan lytte til dit eget bibliotek fra enhver enhed.
Bygget til effektivitet håndterer Gonic biblioteker med titusinder af spor uden at kræve en dedikeret databaseserver. Den understøtter lydtranskodning on-the-fly, podcaststyring, scrobbling til Last.fm og ListenBrainz samt flerbrugertilgang med brugerpræferencer. Den kører komfortabelt på hardware med lavt strømforbrug som en Raspberry Pi.
Vigtige funktioner i Gonic
Subsonic API kompatibel
Fungerer med det samme med alle større Subsonic- og OpenSubsonic-klienter, hvilket giver dig et bredt udvalg af mobil- og desktopapps.
Dynamisk transkodning
Konverterer lyd til ethvert understøttet format i realtid, så klienter kan anmode om bitraten og codec'et, der passer til deres forbindelse.
Scrobblingsupport
Scrobbler automatisk afspilninger til Last.fm og ListenBrainz, så din lyttehistorik forbliver nøjagtig på tværs af alle klienter.
Podcaststyring
Abonner på podcast-feeds og administrer episode-downloads direkte fra serveren, så al lyd holdes samlet ét sted.
Multibrugeradgang
Opret separate konti med individuelle transkodningsprofiler og adgangskontroller til husstands- eller teamdeling.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Gonic
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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