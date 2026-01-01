Gonic er en gratis open source Subsonic-server skrevet i Go. Den giver dig en personlig musikstreamingtjeneste, der fungerer med snesevis af populære Subsonic-kompatible klienter — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry og flere — så du kan lytte til dit eget bibliotek fra enhver enhed.

Bygget til effektivitet håndterer Gonic biblioteker med titusinder af spor uden at kræve en dedikeret databaseserver. Den understøtter lydtranskodning on-the-fly, podcaststyring, scrobbling til Last.fm og ListenBrainz samt flerbrugertilgang med brugerpræferencer. Den kører komfortabelt på hardware med lavt strømforbrug som en Raspberry Pi.