HandBrake er den mest udbredte open source-videotranskoder, der er i stand til at konvertere stort set ethvert videoformat til moderne, bredt kompatible outputformater som MP4 og MKV. Denne implementering kører HandBrake inde i en Docker-container og streamer dens fulde grafiske brugerflade til din browser ved hjælp af noVNC – ingen desktop-installation påkrævet. Du får den komplette HandBrake UI med alle dens kodningsforudindstillinger, undertekstunderstøttelse, kapitelmarkører og hardwareaccelerationsmuligheder, tilgængelig fra enhver enhed med en moderne browser.

Containeren inkluderer en overvågningsmappefunktion, der automatisk konverterer alle videofiler, du lægger i den udpegede inputmappe, hvilket gør det ligetil at køre uovervågede batchjob på din VPS.