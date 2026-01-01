Installer HandBrake med ét-klik installation
Open source videotranskoder tilgængelig fra enhver browser, med batchkonvertering og automatisk overvågningsmappebehandling.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med HandBrake
HandBrake er den mest udbredte open source-videotranskoder, der er i stand til at konvertere stort set ethvert videoformat til moderne, bredt kompatible outputformater som MP4 og MKV. Denne implementering kører HandBrake inde i en Docker-container og streamer dens fulde grafiske brugerflade til din browser ved hjælp af noVNC – ingen desktop-installation påkrævet. Du får den komplette HandBrake UI med alle dens kodningsforudindstillinger, undertekstunderstøttelse, kapitelmarkører og hardwareaccelerationsmuligheder, tilgængelig fra enhver enhed med en moderne browser.
Containeren inkluderer en overvågningsmappefunktion, der automatisk konverterer alle videofiler, du lægger i den udpegede inputmappe, hvilket gør det ligetil at køre uovervågede batchjob på din VPS.
Vigtige funktioner i HandBrake
Browserbaseret GUI
Den fulde HandBrake desktop-grænseflade streames direkte til din browser via noVNC – få adgang til den hvor som helst uden at installere software lokalt.
Automatisk Overvågningsmappe
Filer placeret i overvågningsmappen køes automatisk og konverteres i baggrunden, hvilket muliggør ubemandet batchbehandling uden manuel interaktion.
Bred formatunderstøttelse
Accepterer praktisk talt ethvert videokildeformat og konverterer til MP4, MKV eller WebM med præcis kontrol over codecs, bitrater, opløsning og lydspor.
Kodningsforudindstillinger
Snesevis af indbyggede forudindstillinger er målrettet specifikke enheder og kvalitetsniveauer – fra streaming-optimerede profiler til arkivkoder i høj kvalitet – hvilket reducerer opsætningstiden.
Undertekst- og kapitelsupport
Importer, indbrænd eller videresend undertekstspor og kapitelmarkører under konvertering, og bevar metadata fra den originale kildefil.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre HandBrake
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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