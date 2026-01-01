Udrul Microcks med et-klik-installation.
CNCF inkuberingsplatform til API-mocking og kontrakttest på tværs af REST, GraphQL, gRPC og AsyncAPI.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Microcks
Microcks er en open-source, cloud-native platform til mocking og test af API'er på tværs af alle større protokoller — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP og AsyncAPI. I stedet for at vedligeholde håndskrevne stubs importerer teams deres eksisterende API-kontrakter, og Microcks genererer automatisk realistiske mocks, der afspejler reel serviceadfærd, hvilket accelererer udviklingen uden at vente på backend-teams.
Som et CNCF Incubating-projekt er Microcks bygget til CI/CD-integration og passer naturligt ind i DevOps-pipelines. Selv-hosting på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine API-testdata, eliminerer eksterne SaaS-afhængigheder og lader dig mocke interne tjenester, som cloud-testplatforme aldrig kan nå.
Vigtige funktioner i Microcks
Multiprotokol API-mocking
Mock REST, GraphQL, gRPC, SOAP og AsyncAPI-tjenester fra en enkelt platform – der er ikke behov for separate værktøjer til hver protokol.
Kontraktdrevet testning
Importer OpenAPI-, AsyncAPI-, Postman- eller gRPC-specifikationer, og verificer automatisk, at dine implementeringer overholder aftalte kontrakter i CI/CD-pipelines.
Dynamisk responsgenerering
Brug skabeloner og udtryk i mock-svar til at generere realistiske, varierede data i stedet for statiske faste data, hvilket forbedrer testdækningen.
CI/CD pipelineintegration
Indbygget support til GitHub Actions, Jenkins og Tekton lader dig køre overensstemmelsestests automatisk ved hvert commit uden manuel indgriben.
Postman-kollektionsimport
Genbrug dine eksisterende Postman-samlinger som mock-definitioner og testsuiter, hvilket beskytter den investering, dit team allerede har foretaget i API-dokumentation.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Microcks
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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