Microcks er en open-source, cloud-native platform til mocking og test af API'er på tværs af alle større protokoller — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP og AsyncAPI. I stedet for at vedligeholde håndskrevne stubs importerer teams deres eksisterende API-kontrakter, og Microcks genererer automatisk realistiske mocks, der afspejler reel serviceadfærd, hvilket accelererer udviklingen uden at vente på backend-teams.

Som et CNCF Incubating-projekt er Microcks bygget til CI/CD-integration og passer naturligt ind i DevOps-pipelines. Selv-hosting på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine API-testdata, eliminerer eksterne SaaS-afhængigheder og lader dig mocke interne tjenester, som cloud-testplatforme aldrig kan nå.