PieFed er en open source-baseret fødereret linkaggregator og diskussionsplatform — et Lemmy- og Mbin-alternativ skrevet i Python med Flask. Den forbinder til det bredere Fediverse via ActivityPub, så brugere på Lemmy, Mbin, Mastodon og andre kompatible servere kan abonnere på fællesskaber, du hoster, og dine medlemmer kan følge fællesskaber overalt.

PieFed adskiller sig med et stærkt fokus på fællesskabets sundhed: indbyggede tillidsniveauer, indholdsadviseringer, emnebaseret feed-kuratering og granulære moderatorværktøjer er kernen i platformen snarere end påmonterede udvidelser. Selv-hosting på din VPS holder indholdsejerskab, moderationspolitik og medlemsdata fuldt ud under din kontrol uden algoritmisk feed-manipulation eller platform-lock-in.