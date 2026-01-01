Udrul PieFed med enkeltklikinstallation.
Fødereret Reddit-lignende linkaggregator og diskussionsplatform med førsteklasses modereringsværktøjer og ActivityPub-interoperabilitet.
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Hvad du kan bygge med PieFed
PieFed er en open source-baseret fødereret linkaggregator og diskussionsplatform — et Lemmy- og Mbin-alternativ skrevet i Python med Flask. Den forbinder til det bredere Fediverse via ActivityPub, så brugere på Lemmy, Mbin, Mastodon og andre kompatible servere kan abonnere på fællesskaber, du hoster, og dine medlemmer kan følge fællesskaber overalt.
PieFed adskiller sig med et stærkt fokus på fællesskabets sundhed: indbyggede tillidsniveauer, indholdsadviseringer, emnebaseret feed-kuratering og granulære moderatorværktøjer er kernen i platformen snarere end påmonterede udvidelser. Selv-hosting på din VPS holder indholdsejerskab, moderationspolitik og medlemsdata fuldt ud under din kontrol uden algoritmisk feed-manipulation eller platform-lock-in.
Vigtige funktioner i PieFed
ActivityPub-føderation
Fungerer sammen med Lemmy, Mbin, Mastodon og andre Fediverse-tjenester, så dine fællesskaber når ud til brugere på tværs af netværket uden at låse dem til én platform.
Førsteklasses moderering
Tillidsniveauer, rapportkøer, indholdsadvarsler og fællesskabsregler giver moderatorer præcis kontrol over diskussionskvaliteten fra dag ét.
Emnebaserede feeds
Gruppér relaterede fællesskaber i emner, og lad brugere følge hele interesseområder i stedet for at abonnere på fællesskaber ét efter ét.
Afstemning og trådede svar
Velkendte Reddit-lignende trådede kommentarer med op- og nedstemning og flere sorteringsmuligheder til rangering af diskussioner.
Indbygget API
Alpha API, der er kompatibel med Lemmy-klienter, lader brugere gennemse og poste fra tredjeparts mobil- og desktopapps, der allerede findes i økosystemet.
Letvægts Pythonstak
Flask, PostgreSQL, Redis og Celery kører effektivt på beskedent VPS-hardware, hvilket giver plads til fællesskabsvækst uden infrastrukturudgifter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PieFed
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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