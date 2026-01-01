MetaMCP er en open source MCP (Model Context Protocol) proxy, der samler flere MCP-servere i et enkelt, samlet endepunkt. Den lader dig gruppere servere i navneområder, anvende middleware til hastighedsbegrænsning og observerbarhed, og eksponere endepunkter med godkendelse – alt sammen uden at ændre dine eksisterende MCP-klienter.

At selv-hoste MetaMCP på din egen VPS giver dig fuld kontrol over din AI-værktøjsinfrastruktur. Forbind enhver MCP-klient (Cursor, Claude Desktop eller brugerdefinerede agenter) til én administreret gateway, hold hemmeligheder på serversiden, og skaler dit værktøjsøkosystem uden at omkonfigurere hver klient, når servere ændres.