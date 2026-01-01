Installer MetaMCP med én-klik-installation.
Samlet MCP-aggregator og gateway, der lader dig administrere, komponere og eksponere alle dine MCP-servere via et enkelt endepunkt.
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Hvad du kan bygge med MetaMCP
MetaMCP er en open source MCP (Model Context Protocol) proxy, der samler flere MCP-servere i et enkelt, samlet endepunkt. Den lader dig gruppere servere i navneområder, anvende middleware til hastighedsbegrænsning og observerbarhed, og eksponere endepunkter med godkendelse – alt sammen uden at ændre dine eksisterende MCP-klienter.
At selv-hoste MetaMCP på din egen VPS giver dig fuld kontrol over din AI-værktøjsinfrastruktur. Forbind enhver MCP-klient (Cursor, Claude Desktop eller brugerdefinerede agenter) til én administreret gateway, hold hemmeligheder på serversiden, og skaler dit værktøjsøkosystem uden at omkonfigurere hver klient, når servere ændres.
Vigtige funktioner i MetaMCP
MCP-serveraggregering
Kombiner et vilkårligt antal STDIO- eller HTTP MCP-servere til et enkelt samlet slutpunkt, som dine klienter kan oprette forbindelse til.
Navneområdearbejdsområder
Gruppér MCP-servere i isolerede navnerum, og skift hele værktøjssæt for et slutpunkt med ét klik.
API-nøgleautentificering
Sikr slutpunkter med Bearer token-autentificering, så kun autoriserede klienter og agenter kan få adgang til dine værktøjer.
Indbygget MCP Inspector
Inspicer og fejlfind dine MetaMCP-slutpunkter internt med gemte serverkonfigurationer for at verificere, at alt fungerer korrekt.
Middleware-support
Anvend udskiftelig middleware til hastighedsbegrænsning, observerbarhed og sikkerhed på tværs af al aggregeret MCP-trafik.
SSO og OAuth
Understøttelse af OpenID Connect-udbydere muliggør virksomheds-enkeltlogon sideløbende med lokal Better Auth sessionsstyring.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MetaMCP
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Anbefalet serverplacering:
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Lancer lokalt. Vækst globalt.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
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