Koel er en selvhostet musikstreamingapplikation, der giver dig en Spotify-lignende lytteoplevelse til din egen musiksamling. Bygget på Laravel og Vue.js, leverer den responsiv lydafspilning, biblioteksstyring og afspilningslistegenerering udelukkende i browseren — på enhver enhed, uden at installere en app.

I modsætning til cloud-streamingtjenester holder Koel din musik på din egen server uden abonnementer, ingen indholdsbegrænsninger og ingen data deles med tredjeparter. Upload filer direkte via webgrænsefladen eller peg Koel mod en eksisterende musikmappe, og den håndterer metadatafortolkning, albumcoverhentning og biblioteksorganisering automatisk.