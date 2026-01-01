Installer Koel med ét klik
Personlig musikstreamingserver, der forvandler din VPS til en privat cloudmusikafspiller med en moderne webgrænseflade.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Koel
Koel er en selvhostet musikstreamingapplikation, der giver dig en Spotify-lignende lytteoplevelse til din egen musiksamling. Bygget på Laravel og Vue.js, leverer den responsiv lydafspilning, biblioteksstyring og afspilningslistegenerering udelukkende i browseren — på enhver enhed, uden at installere en app.
I modsætning til cloud-streamingtjenester holder Koel din musik på din egen server uden abonnementer, ingen indholdsbegrænsninger og ingen data deles med tredjeparter. Upload filer direkte via webgrænsefladen eller peg Koel mod en eksisterende musikmappe, og den håndterer metadatafortolkning, albumcoverhentning og biblioteksorganisering automatisk.
Vigtige funktioner i Koel
Moderne Webafspiller
Vue.js enkelt-sideapplikation leverer øjeblikkelig afspilning, køhåndtering og tastaturgenveje fra enhver browser uden at installere en native app.
Browserfilupload
Tilføj musik til dit bibliotek ved at trække filer ind i browseren – ingen SSH-, FTP- eller kommandolinjeadgang påkrævet.
Last.fm-scrobbling
Forbind din Last.fm-konto for automatisk at registrere hvert nummer, du afspiller, og opbygge en komplet lyttehistorik.
Flerebrugerunderstøttelse
Opret konti til familie eller venner, hver med separate afspilningslister og lyttehistorik, alle deler det samme musikbibliotek.
Afspilningslisteadministration
Byg og administrer spillelister manuelt, eller lad Koel generere "Nyligt afspillet" og favoritspillelister automatisk, mens du lytter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Koel
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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