Squidex er et open source hovedløst CMS, der eksponerer dit indhold via REST- og GraphQL-API'er, så enhver frontend (webapps, mobilapps eller serversystemer) kan hente indhold uden at være bundet til et specifikt renderinglag. Indholdsskemaer defineres i Squidex UI med fuld understøttelse af referencer, aktiver, lokalisering og valideringsregler.

Selv-hosting af Squidex på din egen VPS giver dig fuld kontrol over, hvor indholdet gemmes, og hvem der kan få adgang til det. I modsætning til SaaS hovedløse CMS-platforme, der opkræver betaling pr. API-kald eller brugerlicens, har en selvhostet instans ingen brugsgrænser og beholder alle indholdsdata inden for din egen infrastruktur.