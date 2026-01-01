Implementer Squidex med étklikinstallation
API-først headless CMS med GraphQL- og REST-API'er til levering af indhold på tværs af enhver kanal eller frontend.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Squidex
Squidex er et open source hovedløst CMS, der eksponerer dit indhold via REST- og GraphQL-API'er, så enhver frontend (webapps, mobilapps eller serversystemer) kan hente indhold uden at være bundet til et specifikt renderinglag. Indholdsskemaer defineres i Squidex UI med fuld understøttelse af referencer, aktiver, lokalisering og valideringsregler.
Selv-hosting af Squidex på din egen VPS giver dig fuld kontrol over, hvor indholdet gemmes, og hvem der kan få adgang til det. I modsætning til SaaS hovedløse CMS-platforme, der opkræver betaling pr. API-kald eller brugerlicens, har en selvhostet instans ingen brugsgrænser og beholder alle indholdsdata inden for din egen infrastruktur.
Vigtige funktioner i Squidex
GraphQL og REST API'er
Forespørg og lever indhold via både GraphQL- og REST-slutpunkter, så enhver frontendstack kan forbruge det uden brugerdefinerede adaptere.
Fleksible indholdsskemaer
Definer indholdstyper med brugerdefinerede felter, valideringsregler, referencer og indlejrede komponenter ved hjælp af den visuelle skemaeditor.
Aktivforvaltning
Upload, organiser og transformer billeder og filer direkte i Squidex med funktioner til ændring af størrelse og beskæring, der er indbygget i asset-pipelinen.
Flersproget indhold
Modeller indhold med indbygget lokaliseringssupport, så hvert felt kan indeholde oversættelser for hver konfigureret landestandard.
Rollebaseret adgangskontrol
Tildel redaktører, udviklere og eksterne klienter forskellige tilladelsesniveauer pr. app, skema eller indholdstype.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Squidex
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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