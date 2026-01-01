Installer Tiny Tiny RSS med et-klik-installation.
Selvhostet flerbrugers RSS- og Atom-nyhedsaggregator til læsning og organisering af feeds fra enhver browser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS er en selvhostet, open source RSS- og Atom-feedaggregator, der lader dig følge hjemmesider, blogs og nyhedskilder fra en enkelt, privat webgrænseflade. Den henter løbende opdateringer i baggrunden, så dine feeds altid er opdaterede, og tilbyder en fleksibel grænseflade med tastaturgenveje, fuldtekstsøgning, etiketter, filtre og OPML import/eksport.
Flere brugerkonti understøttes, hver med uafhængige feedabonnementer og præferencer. En indbygget API gør det muligt for mobilklienter som FeedMe og Fluent Reader at oprette forbindelse og synkronisere læsefremskridt. Selvhosting på din VPS holder din læsehistorik og dine abonnementer private — ingen tredjepartstjeneste ser, hvad du læser.
Vigtige funktioner i Tiny Tiny RSS
Kontinuerlig feedhentning
Henter opdateringer fra alle abonnerede feeds i baggrunden, så artikler er klar til at læse, så snart du åbner appen.
Multibruger support
Opret flere uafhængige konti, hver med deres egne feed-abonnementer, etiketter, filtre og læsepræferencer.
Mobilklient API
Indbygget API lader populære mobilklienter som FeedMe, Fluent Reader og Reeder forbinde og synkronisere din læsefremgang på tværs af enheder.
Filtre og etiketter
Automatisk mærk, stjernemarkér eller skjul artikler baseret på regler, du definerer – hold din læseliste fokuseret på det, der betyder noget.
OPML Import og Eksport
Importer dine eksisterende abonnementer fra enhver anden RSS-læser via OPML og eksporter dem lige så nemt, når du skal migrere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Tiny Tiny RSS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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