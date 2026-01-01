Tiny Tiny RSS er en selvhostet, open source RSS- og Atom-feedaggregator, der lader dig følge hjemmesider, blogs og nyhedskilder fra en enkelt, privat webgrænseflade. Den henter løbende opdateringer i baggrunden, så dine feeds altid er opdaterede, og tilbyder en fleksibel grænseflade med tastaturgenveje, fuldtekstsøgning, etiketter, filtre og OPML import/eksport.

Flere brugerkonti understøttes, hver med uafhængige feedabonnementer og præferencer. En indbygget API gør det muligt for mobilklienter som FeedMe og Fluent Reader at oprette forbindelse og synkronisere læsefremskridt. Selvhosting på din VPS holder din læsehistorik og dine abonnementer private — ingen tredjepartstjeneste ser, hvad du læser.