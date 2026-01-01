Loomio er en open source-platform, der er specialbygget til samarbejdsbaseret beslutningstagning. Grupper kan afholde strukturerede diskussioner, oprette forslag, afholde afstemninger og registrere resultater – alt sammen ét sted. I modsætning til generelle chatværktøjer holder Loomio samtalerne fokuserede på at bevæge sig mod klare beslutninger, hvilket gør det ideelt for kooperativer, nonprofitorganisationer, samfundsorganisationer og distribuerede teams.

Selv-hosting af Loomio på din egen VPS holder medlemsdata fuldt ud under din kontrol, uden gebyrer pr. bruger og uden afhængighed af en tredjepartstjeneste. Denne implementering inkluderer den fulde Rails webapp, Sidekiq baggrundsarbejder, PostgreSQL-database, Redis-kø og en Hocuspocus-server til samarbejdsredigering af dokumenter i realtid.