Installer Loomio med ét-klik-installation.
Open source-platform for fælles beslutningstagning, hvor grupper kan diskutere forslag, afholde afstemninger og træffe beslutninger sammen.
Vælg en VPS-pakke til Loomio
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Loomio
Loomio er en open source-platform, der er specialbygget til samarbejdsbaseret beslutningstagning. Grupper kan afholde strukturerede diskussioner, oprette forslag, afholde afstemninger og registrere resultater – alt sammen ét sted. I modsætning til generelle chatværktøjer holder Loomio samtalerne fokuserede på at bevæge sig mod klare beslutninger, hvilket gør det ideelt for kooperativer, nonprofitorganisationer, samfundsorganisationer og distribuerede teams.
Selv-hosting af Loomio på din egen VPS holder medlemsdata fuldt ud under din kontrol, uden gebyrer pr. bruger og uden afhængighed af en tredjepartstjeneste. Denne implementering inkluderer den fulde Rails webapp, Sidekiq baggrundsarbejder, PostgreSQL-database, Redis-kø og en Hocuspocus-server til samarbejdsredigering af dokumenter i realtid.
Vigtige funktioner i Loomio
Strukturerede forslag
Opret tidsbegrænsede forslag med muligheder for at godkende, afvise, undlade at stemme og blokere, så grupper kan træffe ansvarlige beslutninger med et klart revisionsspor.
Fleksible afstemninger
Afhold rangordensafstemninger, prik-afstemninger, score-afstemninger og mødetidsafstemninger for at indsamle nuanceret gruppeinput ud over simple ja/nej-spørgsmål.
Tråddiskussioner
Hold samtaler organiseret med trådede kommentarer og kontekstuelle reaktioner, så vigtig kontekst aldrig går tabt i en travl chatkanal.
Samarbejde i realtid
Samarbejd om at redigere forslagstekst og diskussionstråde i realtid ved hjælp af den indbyggede Hocuspocus-server, uden behov for en tredjepartseditor.
Undergrupper og tilladelser
Organiser medlemmer i undergrupper med uafhængige privatlivsindstillinger og roller, der understøtter komplekse organisationsstrukturer inden for en enkelt installation.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Loomio
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.