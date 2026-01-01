Implementer hjemmeside med ét klik
Moderne, fuldt statisk applikationsdashboard med automatisk Docker-containeropdagelse og 100+ serviceintegrationer.
Vælg en VPS-pakke til Homepage
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Homepage
Homepage er et hurtigt, sikkert og yderst tilpasseligt applikationsdashboard, der fungerer som et centralt knudepunkt for alle dine selvhostede tjenester. Konfigureret udelukkende via YAML-filer integreres det med Docker for automatisk at opdage kørende containere, viser live systemmålinger og tjenestetilstand og understøtter over 100 tredjepartsintegrationer til realtidsdata-widgets. Dens fuldt statiske arkitektur betyder, at den indlæses øjeblikkeligt og kræver minimale serverressourcer.
Implementering af Homepage på din VPS med direkte Docker-socketadgang skaber et dynamisk, selvopdaterende dashboard, der afspejler din live-infrastruktur — nye containere vises automatisk, hvilket holder dit dashboard nøjagtigt, efterhånden som din stack vokser uden manuel rekonfiguration.
Vigtige funktioner i Homepage
Docker Autogenkendelse
Registrerer automatisk kørende containere via Docker-socket'en og tilføjer dem til dit dashboard uden manuel indtastning.
100+ Serviceintegrationer
Vis live data fra Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox og dusinvis af andre populære selvhostede tjenester direkte på dashboardwidgets.
YAML-baseret konfiguration
Versionskontrollér hele din dashboard-konfiguration i YAML-filer, hvilket gør det trivielt at replikere eller migrere på tværs af miljøer.
Systemressourcewidgets
Indbyggede widgets viser CPU-, hukommelses- og diskforbrug i realtid, så du kan overvåge serverens tilstand fra din startside.
Brugerdefineret CSS og JS
Indsæt brugerdefineret CSS og JavaScript for at tilpasse dashboardets udseende ud over de indbyggede temaindstillinger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Homepage
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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