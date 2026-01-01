Homepage er et hurtigt, sikkert og yderst tilpasseligt applikationsdashboard, der fungerer som et centralt knudepunkt for alle dine selvhostede tjenester. Konfigureret udelukkende via YAML-filer integreres det med Docker for automatisk at opdage kørende containere, viser live systemmålinger og tjenestetilstand og understøtter over 100 tredjepartsintegrationer til realtidsdata-widgets. Dens fuldt statiske arkitektur betyder, at den indlæses øjeblikkeligt og kræver minimale serverressourcer.

Implementering af Homepage på din VPS med direkte Docker-socketadgang skaber et dynamisk, selvopdaterende dashboard, der afspejler din live-infrastruktur — nye containere vises automatisk, hvilket holder dit dashboard nøjagtigt, efterhånden som din stack vokser uden manuel rekonfiguration.