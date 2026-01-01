SmokePing er en vedvarende latencymonitor, der undersøger mål med regelmæssige intervaller og gengiver resultaterne som 'smokey' RRD-grafer, hvor farvebåndet omkring medianen visualiserer jitter og pakketab med et øjeblik. Udviklet af Tobias Oetiker (forfatteren til MRTG og RRDtool), har det været de facto-værktøjet til netværkstilgængelighed for internetudbydere, hostingudbydere og hjemmelabs i over tyve år.

At selv-hoste SmokePing på din egen VPS giver dig et permanent udsigtspunkt til at måle, hvordan en fast placering ser resten af internettet — nyttigt til diagnosticering af internetudbyderproblemer, sammenligning af transitudbydere, overvågning af SLA-overholdelse for fjerntliggende steder og opbevaring af en langsigtet oversigt over, hvor tilgængelige dine tjenester er. Implementeringen leveres med vedvarende diskenheder til både konfigurationen og den historiske RRD-database.