Installer SmokePing med ét-klik-installation
Langvarig latency- og pakketabsovervågning, der visualiserer netværksjitter og tilgængelighed som røgfyldte RRD-grafer.
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Hvad du kan bygge med SmokePing
SmokePing er en vedvarende latencymonitor, der undersøger mål med regelmæssige intervaller og gengiver resultaterne som 'smokey' RRD-grafer, hvor farvebåndet omkring medianen visualiserer jitter og pakketab med et øjeblik. Udviklet af Tobias Oetiker (forfatteren til MRTG og RRDtool), har det været de facto-værktøjet til netværkstilgængelighed for internetudbydere, hostingudbydere og hjemmelabs i over tyve år.
At selv-hoste SmokePing på din egen VPS giver dig et permanent udsigtspunkt til at måle, hvordan en fast placering ser resten af internettet — nyttigt til diagnosticering af internetudbyderproblemer, sammenligning af transitudbydere, overvågning af SLA-overholdelse for fjerntliggende steder og opbevaring af en langsigtet oversigt over, hvor tilgængelige dine tjenester er. Implementeringen leveres med vedvarende diskenheder til både konfigurationen og den historiske RRD-database.
Vigtige funktioner i SmokePing
Slørede RRD-grafer
Tegn median latenstid med et farvet bånd, der viser varians og pakketab i ét billede, hvilket gør jitter og brownouts øjeblikkeligt synlige.
Flere probetyper
Kombiner ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing og Curl prober i én instans for at overvåge netværksstier og applikationstilgængelighed samlet.
Hierarkiske mål
Gruppér mål i træstrukturerede sektioner, så dashboards forbliver læsbare, når du overvåger mange værter på tværs af regioner, sites eller udbydere.
Tærskeladvarsler
Udløs e-mail- eller scriptbaserede advarsler, når et mål overskrider konfigurerbare tab- eller latenstærskler i en længere periode.
Master / slave-prober
Kør yderligere SmokePing-noder som slaver fra fjerne lokationer, og aggreger deres resultater i master-brugerfladen til overvågning fra flere lokationer.
Langtidsfastholdelse
Round-robin RRD-databaser opretholder daglige, ugentlige, månedlige og årlige visninger med konstant diskforbrug, ideelt til at spotte langvarige nedbrydninger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SmokePing
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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