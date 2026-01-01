Implementer CodiMD med etklikinstallation.
Markdown-editor til samarbejde i realtid, hvor teams kan skrive dokumentation, mødereferater og præsentationer sammen.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med CodiMD
CodiMD er en open source, selvhostet realtids kollaborativ markdown-editor bygget på HackMD's fundament. Den lader flere teammedlemmer redigere det samme dokument samtidigt med øjeblikkelig synkronisering, hvilket gør den ideel til teknisk dokumentation, sprintnoter, arkitektur-beslutningsreferater og kollaborativ skrivning af enhver art. Editoren med delt skærm gengiver markdown live, så skribenter altid ser præcis, hvordan deres indhold vil se ud.
Selvhosting af CodiMD betyder, at dine noter og dokumenter aldrig passerer gennem tredjepartsservere, hvilket er vigtigt for organisationer, der håndterer interne strategier, klientinformation eller tekniske specifikationer. Alle data forbliver på din VPS-understøttede PostgreSQL-database, og du kontrollerer, hvem der kan registrere sig og få adgang til platformen. Denne implementering parrer CodiMD-serveren med PostgreSQL for pålidelig dokument- og brugerlagring.
Vigtige funktioner i CodiMD
Samarbejde i realtid
Flere forfattere redigerer det samme dokument samtidigt med livesynkronisering og individuelle markørindikatorer.
Omfattende Markdown-gengivelse
Gengiv diagrammer, UML-diagrammer, matematiske formler, kodeblokke med syntaksfremhævning og indlejrede medier fra markdown.
Præsentationstilstand
Konverter ethvert markdown-dokument til et diasshow til præsentationer uden at forlade editoren.
Versionshistorik
Gennemse og gendan tidligere versioner af ethvert dokument, så ingen samarbejdsredigering nogensinde går permanent tabt.
Flere eksportformater
Eksporter dokumenter til PDF, HTML eller rå markdown for at dele indhold uden for platformen, når det er nødvendigt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre CodiMD
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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