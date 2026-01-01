CodiMD er en open source, selvhostet realtids kollaborativ markdown-editor bygget på HackMD's fundament. Den lader flere teammedlemmer redigere det samme dokument samtidigt med øjeblikkelig synkronisering, hvilket gør den ideel til teknisk dokumentation, sprintnoter, arkitektur-beslutningsreferater og kollaborativ skrivning af enhver art. Editoren med delt skærm gengiver markdown live, så skribenter altid ser præcis, hvordan deres indhold vil se ud.

Selvhosting af CodiMD betyder, at dine noter og dokumenter aldrig passerer gennem tredjepartsservere, hvilket er vigtigt for organisationer, der håndterer interne strategier, klientinformation eller tekniske specifikationer. Alle data forbliver på din VPS-understøttede PostgreSQL-database, og du kontrollerer, hvem der kan registrere sig og få adgang til platformen. Denne implementering parrer CodiMD-serveren med PostgreSQL for pålidelig dokument- og brugerlagring.