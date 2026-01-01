Cleanuparr er en selvhostet downloadmanager bygget specifikt til Servarr-økosystemet. Den forbinder til Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og Whisparr sammen med qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent og rTorrent, og inspicerer derefter kontinuerligt køen for at fjerne downloads, der er gået i stå, sidder fast i metadata, downloader for langsomt, ikke kan importeres, eller matcher kendte malwaremønstre såsom mistænkelige .lnk - og .zipx -filer.

Udover køhygiejne søger Cleanuparr proaktivt efter manglende medier og kvalitetsopgraderinger, der ikke opfylder cutoff-kravene, beskærer færdige seeds, fjerner forældreløse filer, der ikke længere spores af arr'erne, og sender advarsler ved hver fjernelse. At køre den på din egen VPS holder din medieautomatisering ryddelig døgnet rundt uden manuel kø-pasning.