Udrul Cleanuparr med enkeltklikinstallation
Avanceret kø-renser til Servarr-stakken, der automatisk fjerner fastkørte, mislykkede og ondsindede downloads.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Cleanuparr
Cleanuparr er en selvhostet downloadmanager bygget specifikt til Servarr-økosystemet. Den forbinder til Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og Whisparr sammen med qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent og rTorrent, og inspicerer derefter kontinuerligt køen for at fjerne downloads, der er gået i stå, sidder fast i metadata, downloader for langsomt, ikke kan importeres, eller matcher kendte malwaremønstre såsom mistænkelige
.lnk- og
.zipx-filer.
Udover køhygiejne søger Cleanuparr proaktivt efter manglende medier og kvalitetsopgraderinger, der ikke opfylder cutoff-kravene, beskærer færdige seeds, fjerner forældreløse filer, der ikke længere spores af arr'erne, og sender advarsler ved hver fjernelse. At køre den på din egen VPS holder din medieautomatisering ryddelig døgnet rundt uden manuel kø-pasning.
Vigtige funktioner i Cleanuparr
Strejkebaseret oprydning
Marker dårlige downloads med konfigurerbare advarsler, og fjern og bloker dem automatisk, når de rammer din grænse.
Malwareblokker
Registrer og fjern kendte ondsindede torrents ved hjælp af fællesskabsvedligeholdte mønstre og en indbygget blokeringsliste over mistænkelige filtyper.
Servarr-dækkende integration
Fungerer med Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og Whisparr sammen med qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent og rTorrent på ét sted.
Manglende og opgraderingssøgning
Udløser automatisk søgninger efter manglende elementer og kvalitetsopgraderinger, der ikke opfylder grænseværdien, herunder sporing af brugerdefineret formatscore.
Oprydning af forældreløse og seeding
Fjerner downloads uden hardlinks eller arr-referencer, beskærer langvarige seeds og understøtter cross-seed-kompatible arbejdsgange.
Notifikationer i realtid
Sender advarsler ved hvert angreb, fjernelse eller blokering via din foretrukne notifikationskanal, så intet går ubemærket hen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Cleanuparr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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